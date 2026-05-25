Los pasajes del transporte público en el AMBA se multiplicaron hasta 17 veces desde que asumió Milei

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumularon incrementos que superaron ampliamente la inflación del período. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo registró subas nominales de entre el 1.221% y el 1.545% según la jurisdicción, mientras que el subte protagonizó el aumento más pronunciado: pasó de $80 a $1.414, un salto nominal del 1.668% que implica un incremento real del 337% por encima de la inflación. En el mismo período, el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 303,5%.

Los trenes metropolitanos también registraron aumentos significativos, aunque por debajo del subte. El boleto pasó de $33,29 a $280 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, un incremento del 741%. En mayo de este año la tarifa subió a $330, un 17,9% adicional respecto al mes anterior. Aun en este segmento, el aumento real superó la inflación: el incremento por encima de los precios llegó al 119% en el período analizado.

El impacto sobre los salarios y las becas

La brecha entre el costo del transporte y los ingresos de los hogares se amplió de manera notoria. Para quienes perciben el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el gasto mensual en transporte -considerando combinaciones de colectivo y subte- pasó de representar el 2,6% de su ingreso en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026. El SMVM acumuló en ese período un incremento nominal del 129%, muy por debajo de la inflación del 303,5%, lo que implicó una caída real de aproximadamente el 43% en el poder adquisitivo del salario mínimo.

El deterioro también alcanzó a los beneficiarios de la Beca Progresar, cuyo monto permanece congelado en $35.000 desde marzo de 2025. En diciembre de 2023, esa suma alcanzaba para costear 839 viajes en colectivo con descuento; en mayo de 2026, apenas cubre 111 boletos, una caída del 87% en su poder de compra.

Menos pasajeros y una brecha que se abre entre el AMBA y el interior

El encarecimiento del transporte tuvo un impacto directo sobre la demanda. La cantidad de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual en febrero de 2026, con una baja del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos. El informe atribuye este descenso a la combinación de tarifas más altas y contracción económica general.

El fenómeno no es exclusivo del AMBA. Tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024, la brecha tarifaria entre la región metropolitana y el resto del país se profundizó. Mientras en el AMBA el boleto mínimo se ubica en $700, en ciudades como San Martín de los Andes trepa a $2.300 y en Rawson a $2.192, más del triple del valor metropolitano. Según el CEPA, detrás de los aumentos se encuentra también el fuerte encarecimiento del gasoil, que acumuló una suba del 536% en el período, y una reducción del 17,5% en el presupuesto real del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) para 2026. El informe advierte que los aumentos podrían continuar a lo largo del año.