Tras ser declarado "persona no grata", el funcionario iraní abandonó la Argentina

Mohsen Soltani Tehrani, Encargado de Negocios de Irán en la Argentina, abandonó el país después de que el Gobierno de Javier Milei le diera 48 horas para salir del territorio nacional, en medio del conflicto bélico que sacude a Medio Oriente.

Fue tras el comunicado del régimen, luego de que el presidente argentino calificara como "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria.

El Canciller, Pablo Quirno, confirmó la noticia en sus redes sociales.

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino, el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", sostuvo en su cuenta de X el canciller, Pablo Quirno.

La polémica entre Argentina e Irán





"Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos", dijo Milei el pasado 9 de marzo en un discurso brindado en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es "enemigo" de la Argentina.

La respuesta no se hizo esperar y en un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino "cruzó una línea roja imperdonable" y que "no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno" libertario.

Además, agregó que "deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad". Frente a eso, Casa Rosada ordenó elevar el nivel de seguridad a "Alto" e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

Días más tarde, tomó la decisión de echar del país al alto funcionario iraní, que abandonó la Argentina en las últimas horas.