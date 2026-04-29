Un diputado le plantó carteles a Adorni por la investigación sobre su patrimonio

Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria y veterano de Malvinas, fue el protagonista del momento más caliente del informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso.

Al momento de su llegada, puso dos carteles a centímetros del estrado y le hizo el gesto del 3% a Karina Milei, en alusión a la denuncia que partió de los audios del ex titular de audio, Diego Spagnuolo.

El primero decía: "Preguntas simples!! ¿Las propiedades? ¿Los viajes? ¿Los números? ¿Libra?".

El chaqueño no se quedó conforme, y le acercó el mensaje a Adorni mientras el jefe de Gabinete terminaba su discurso introductorio sobre el escándalo por enriquecimiento ilícito.

Mayoraz y Lemoine salieron a frenarlo

Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine se levantaron disparados de sus bancas a los gritos y lograron que Leiva retrocediera. Sin embargo, ellas no contaban con que tenía una segunda pancarta.

El diputado sacó un nuevo cartel y lo enarboló con los ojos clavados en Javier Milei: "Todo muy claro... menos las explicaciones". Con la mano libre, le hizo un gesto a Karina Milei.

La bancada libertaria lo abucheó a los gritos. Para taparlo, entonó su cántico conocido: "¡Presidente, presidente!"