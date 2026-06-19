Empresas de colectivos del interior advierten que podrían cancelar servicios desde el lunes por falta de pago

El transporte de pasajeros del interior del país está al borde del colapso. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que, si en las próximas 72 horas no hay soluciones concretas, podrían producirse restricciones o cancelaciones de servicios a partir del lunes 22. El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, a quienes exigen el pago de fondos adeudados en 2026.

"La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente", señalaron desde la federación, que agrupa a los principales actores del transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El cuadro que describe FATAP es grave: suba de costos, tarifas desactualizadas, incremento del combustible, paralización de la renovación de flota y falta de pago de compensaciones por parte del Estado. "Hoy no da para pagar los costos operativos en el sector", remarcaron los representantes empresariales.

Deudas del Estado, empleos perdidos y aguinaldo en riesgo

Uno de los ejes centrales del reclamo es el atraso en el pago de los subsidios al boleto de jubilados, amas de casa, beneficiarios de becas Progresar, Veteranos de Malvinas y otros sectores que reciben los denominados Atributos Sociales de la SUBE. "Se trata de recursos que deberían ser transferidos por Nación y provincias y que hoy obligan a las empresas del interior a financiar con recursos propios", explicaron desde FATAP.

La crisis también tiene rostro laboral. Entre 2024 y 2026 el sector perdió entre 9.000 y 11.000 empleos vinculados al transporte automotor de pasajeros del interior. A esto se suma un reclamo de recomposición salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la advertencia de que muchas empresas no podrán afrontar el pago del medio aguinaldo, o solo podrían hacerlo de forma desdoblada.

La extensión de la vida útil de unidades más antiguas -ante la imposibilidad de renovar la flota- impacta directamente en la calidad del servicio, que ya muestra signos de deterioro visibles para los usuarios.

FATAP convocó a las autoridades a implementar medidas urgentes para evitar un colapso que afectaría la movilidad diaria de millones de personas en las principales ciudades y regiones del interior. "Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar su proyecto de vida", concluyeron desde la federación.