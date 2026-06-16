Fuerte rechazo de la UTA por el medio aguinaldo en cuotas y alerta por un nuevo paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro del servicio debido a la decisión del sector empresarial de abonar el Sueldo Anual Complementario en cuotas. Esta medida generó un rechazo absoluto por parte de la conducción sindical y encendió las alarmas de los usuarios ante un posible freno total de los colectivos.

La crisis del sector profundizó las diferencias entre las partes, dejando a miles de pasajeros en una situación de total incertidumbre. Las cámaras patronales argumentan que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el pago único, mientras que el gremio se planta firmemente en defensa de los ingresos de los choferes. La negociación entró en una etapa decisiva para definir si los galpones quedan vacíos.





El foco de este conflicto se ubica en la provincia de Córdoba, donde las prestatarias agrupadas en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros confirmaron que la ingeniería financiera de emergencia ya está en marcha.

La intención patronal consiste en cancelar el beneficio de manera escalonada a medida que ingresen los fondos compensadores y la recaudación diaria de los colectivos.

Desde la seccional de la UTA salieron al cruce de inmediato y catalogaron la medida como una vulneración directa a los ingresos de los choferes, golpeados por la pérdida del poder adquisitivo. El sindicato notificó que no convalidará el pago fraccionado bajo ninguna circunstancia y que la única opción para evitar las medidas de fuerza es el depósito completo en las cuentas sueldo.

La incertidumbre de los usuarios crece en las calles de Córdoba mientras el gremio exige el pago completo del beneficio.

La postura inflexible del gremio aceleró las gestiones de los funcionarios gubernamentales, quienes intentan tender puentes contrarreloj entre las empresas y los trabajadores. El margen de negociación se achica minuto a minuto mientras el malestar de los choferes crece ante la falta de certezas sobre sus haberes.

De esta manera, las próximas horas serán claves para destrabar el conflicto. Además, habrá que prestar especial atención a lo que sucede con el pago del SAC en el AMBA, ante la posibilidad de que este conflicto provincial se extienda a otros puntos del país.

Crisis en el servicio de colectivos por falta de fondos

Los empresarios nucleados en la FETAP sostienen que la ecuación económica actual se encuentra completamente rota en la jurisdicción. De acuerdo con lo expresado por las compañías, el combo letal que disparó esta decisión administrativa incluye el retraso en el giro de los subsidios y la constante escalada inflacionaria en los costos de operación.

A este panorama adverso se suma una merma significativa en la cantidad de pasajeros transportados en el sistema, lo que redujo drásticamente los niveles de recaudación diaria. Ante este escenario financiero, las firmas prestatarias se declararon imposibilitadas de cumplir con la totalidad del aguinaldo en tiempo y forma, optando por el esquema de cuotas que desató la furia sindical.



