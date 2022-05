Este sábado 28 de mayo se llevará a cabo el Día Internacional de la Higiene Menstrual y el Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el objetivo de reafirmar y garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas de gozar de una salud integral.

La menstruación que atraviesan los cuerpos gestantes cada 28 días es un indicador de buena salud, pero aún existen muchos tabúes y desconocimientos. Una gran cantidad de niñas y mujeres atraviesan el periodo sin la información necesaria, lo que puede exponerlas a enfermedades, embarazos no intencionales e inseguridades.

"Mitos como no lavarse la cabeza con agua fría porque se te corta, no tocar las plantas porque se secan, no tocar los bebés porque lloran, no bañarse, no hacer actividad física, no teñirse el cabello, no caminar descalzas, entre otros, impiden que se viva la menstruación con normalidad, corriendo la atención en lo verdaderamente importante: la educación por el cuidado del cuerpo", indicó la Dra. Sandra Magirena, ginecóloga (M.N. 65.130) y sexóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ).

La menstruación es un indicador de salud femenina y marca la etapa más larga de la vida de la mujer. "Si el periodo es rítmico, la sangre fresca y rutilante y no genera síntomas, nos habla de un sistema PsicoNeuroInmunoEndocrinologico saludable. En definitiva, menstruar es salud", aseguró la especialista.

La menarca o primera menstruación suele ocurrir entre los 9 y los 16 años, y es un signo más dentro del proceso del desarrollo puberal. Se da en todas las mujeres sanas y de manera espontánea. Desde antes de su llegada es fundamental que las mujeres puedan hablar libremente de ese proceso de cambio. "Hablar de higiene menstrual implica en primer lugar conocer el cuerpo, su funcionamiento y cuáles serán para cada persona menstruante, en particular los signos o síntomas que la acompañarán", profundizó Magirena.

La higiene

El manejo de la higiene durante el periodo es un tema de derechos humanos, que tiene que ver con la igualdad de género, derecho al agua y saneamiento, a la salud, a la educación, etc. Conocer la periodicidad, los días de duración, el color, la cantidad y si hay algún signo que te avise que se avecina, como los cambios de humor, hace que la persona esté más conectada con su cuerpo y más atenta si algo no está funcionando bien. Muchas patologías ginecológicas pueden ser anunciadas por un sangrado anormal, que solo se podrá reconocer si se conoce lo que es normal para una.

Es imprescindible que las personas menstruantes conozcan cuáles son las mejores prácticas de higiene para tener una rutina menstrual saludable.

Cada niña, adolescente y persona menstruante debe encontrar las prácticas de higiene menstrual que más se adapten a sus preferencias, siempre que sean seguras. Estas deben garantizar su salud, pero sin limitar su vida cotidiana. "Una buena higiene íntima implica un aseo personal frecuente y el uso de productos y artículos que no dañen la salud. La higiene de la vulva tiene que realizarse como en cualquier otro momento del ciclo, con los jabones apropiados que su ginecóloga o ginecólogo indique o simplemente con abundante agua", agregó la ginecóloga.

Para realizar un aseo apropiado, la experta recomienda seguir una serie de pasos: "Antes de limpiar la vulva o de cambiar la protección menstrual debemos higienizar nuestras manos. La vagina es autolimpiable, por lo tanto, no se requiere de lavajes internos. Asimismo, se debe cambiar el tampón o la toallita cada 4 o 6 horas, en función del volumen del sangrado. Quienes utilicen copas menstruales pueden cambiarse cada 10 hs. o usarse de noche a diferencia de los tampones que deberán cambiarse cada 4 horas y no utilizarlos al dormir". Es imprescindible que las niñas , mujeres y las personas menstruantes conozcan cuáles son los cambios que implica la menstruación y cuáles son las mejores prácticas de higiene para tener una rutina menstrual saludable.

Salud ginecológica

La salud ginecológica de las mujeres y niñas es de las más importantes a tener en cuenta. Concientizar sobre la importancia de chequeos periódicos y hábitos saludables, permite trabajar sobre la prevención de enfermedades.

Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres.

“Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74 años para las mujeres y de 70 años para los varones”, comentó la Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC. Y agregó que: “Las mujeres sanas fundan y replican sociedades, entornos y familias sanas. Allí la intención de promover la acción por el cuidado de la salud femenina”.

La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología relacionada con el sexo, el género y otros determinantes sociales impactando de manera diferente que en los hombres:

● Las enfermedades no transmisibles, siguen siendo la principal causa de muerte en el sexo femenino.

● Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres.

● Por lo que respecta al cáncer, el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes, y el carcinoma pulmonar, es la principal causa de defunción.

● Tienen más probabilidades de mostrar signos de depresión y ansiedad.

● Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida, y fueron la segunda causa de defunción entre las mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015.

● Una de cada tres mujeres sufre agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida.

● Las mujeres y las niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, y las violaciones y demás formas de violencia en contextos bélicos.

● La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también mujeres, especialmente las jóvenes de 15 a 24 años.

● En los hogares y las comunidades, las mujeres son principalmente quienes se encargan de realizar tareas de cuidados a otras personas.

● El 70% del personal sociosanitario mundial es femenino. Sin embargo, la mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial, que equivale a US$ 3 billones de dólares anuales, no se remunera.

Los chequeos ginecológicos deben ser regulares. Estos incluyen el examen de la pelvis y de las mamas y el Papanicolau.

A su vez, las mujeres utilizan los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva y aún así cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.

Para la Dra. El Haj, resaltar la importancia de la prevención es fundamental para detectar enfermedades en etapas tempranas que permitan abordar un mejor y más efectivo tratamiento.

¿Qué consultas frecuentes se deben hacer las mujeres?

● Chequeos ginecológicos regulares, lo que incluye el examen de la pelvis y de las mamas, promoviendo la prevención del Cáncer de Cuello Uterino (CCU) y mamario.

● Citología vaginal y examen del VPH.

● Examen de la densidad ósea.

● Consultas acerca de las pruebas de detección para el cáncer de colon.

● Vacunas que correspondan según la edad.

● Valoración de riesgos cardiológicos para un estilo de vida saludable.

● Pruebas hormonales para la menopausia.

● Salud sexual relacionada con la anticoncepción.

● Prevención y pruebas de detección de ITS (infecciones de transmisión sexual).

● Salud reproductiva, abarcando los cuidados durante el embarazo y el parto.