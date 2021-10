La actriz estadounidense Megan Fox reveló, en una entrevista que brindó a la revista GQ junto a su novio, el cantante Machine Gun Kelly, que sufre de dismorfia corporal, un tipo de trastorno de salud mental que afecta a la imagen que cada persona tiene de si misma.

En una entrevista en 2019, Megan Fox contó cómo le afectó haberse sentido sexualizada durante años por los medios de comunicación y el cine, lo que luego le agravó su enfermedad. “Creo que tuve un colapso psicológico en el que no quería hacer nada. No quería que me vieran, no quería tener que hacerme una foto, caminar sobre una alfombra roja, no quería que me vieran en público por el miedo o la creencia a que se burlaran de mí”, afirmó Fox a “Entertainment Tonight”.

La dismorfia corporal se trata de un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación exagerada de algún defecto, ya sea real o imaginado, percibido en las características físicas propias, autoimagen. Si el defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva.

En ese sentido, el psicólogo John Mayer contó a Healthline que “la dismorfia corporal es una percepción dominante de que tu cuerpo es diferente y más negativo de lo que en realidad es, no importa cuántas veces te presenten los hechos”. Además, existen diferentes tipos de dismorfia: la facial y la corporal.

Entre los síntomas de la dismorfia corporal se encuentran

Estar extremadamente preocupado con un defecto percibido en la apariencia que los demás no pueden ver o que parece poco importante

Fuerte creencia de que se tiene un defecto en la apariencia

Creencia de que otros perciben especialmente la propia apariencia de una manera negativa o se burlan de uno.

.

Tener comportamientos dirigidos a arreglar u ocultar el defecto percibido que son difíciles de resistir o controlar, tales como mirarse frecuentemente el espejo, arreglarse o rascarse la piel

Intentar ocultar los defectos percibidos con el estilo, el maquillaje o la ropa

Comparar constantemente la propia apariencia con la de los demás

Buscar con frecuencia la aprobación de la apariencia por parte de los demás

Tener tendencias perfeccionistas

Buscar procedimientos cosméticos con poca satisfacción

Evitar situaciones sociales

En tanto, la preocupación por la apariencia, los pensamientos excesivos y los comportamientos repetitivos pueden ser indeseables, difíciles de controlar y consumir tanto a la persona que pueden causar una gran angustia o problemas en la vida social, trabajo, escuela u otras áreas.

La “búsqueda espiritual” de Megan Fox

“Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una elección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha hecho crecer hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido”, dijo Fox a GQ Style, con respecto a la “búsqueda espiritual” que emprendió para resolver sus sentimientos y tomar el control de sus respuestas ante las percepciones que otros tenían de ella.

.

Además, la actriz Diabólica Tentación agregó: “Entonces te da el espacio para tener gratitud por algo por lo que antes te sentías perseguido. Esa es la única cosa en mi vida en la que trabajé mucho”.

Megan Fox, junto a su novio, el cantante Machine Gun Kelly.

En cuanto a su relación con Machine Gun Kelly, a quien define como su “alma gemela”, Fox destacó que el cantante la ayudó a sentirse más cómoda con el lado “excéntrico o extraño” de sí misma. “Creo que me había metido o había permitido que otras personas me metieran en una caja extraña que no encajaba bien conmigo, donde no había vivido mi propia vida como yo misma”, resaltó.

Otro de los actores conocidos que sufre dismorfia corporal es Miguel Herrán, que interpreta a Río en La Casa de Papel y encarna a Christian Expósito en Élite.