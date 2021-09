Una denuncia de violencia obstétrica se desató en las redes sociales a partir del relato de una influencer de Corrientes sobre laexperiencia que le tocó vivir cuando tuvo a su bebé hace dos años.

Bárbara Harvey, una joven popular en la red social Instagram, contó cómo vivió su parto y las consecuencias que sufrió por la mala praxis de la ginecóloga obstetra responsable del nacimiento de su hijo.

.

Según sus palabras, su bebé sufriódaño neurológico por hipoxia perinatal a causa de la negligencia médica.

"Me dejó sola en la sala de partos. Me tuve que subir sola a la camilla con las tijeras sujetando el cordón umbilical. Me dijo: 'si no sale, en la próxima te ayudo (tardó como 10 pujos más en salir). No intervino de ninguna manera para acelerar el expulsivo. Me hizo sentir culpable y no supo darme explicaciones de lo sucedido", contó a través de una serie de historias de Instagram.

"Joaquín tenía ocho días de vida cuando la obstetra nos citó para charlar afuera de su casa. Me escribió por WhatsApp, quería hablar conmigo. Decidimos ir pensando que nos pediría disculpas, que reconocería su error, que nos daría explicaciones. Nada más lejano a eso", expuso la joven.

Uno de los mensajes que recibió,

"Ese día los dos terminamos más vacíos que antes, con más angustia y con más preguntas sin respuestas. Nunca nos preguntó por él, cómo estaba. Se borró", escribió Harvey.

Contó que conoce al menos a tres mamás que vivieron una experiencia similar. "Hoy nosotras como madres y familia tenemos que pagar las consecuencias de su irresponsabilidad y falta de profesionalismo", denunció.

.

"Todas fuimos embarazos de bajo riesgo, todas por parto natural, todas sufrimos violencia por parte de esta doctora. Somos al menos tres que tenemos hijos con daño neurológico por hipoxia perinatal. Sin explicaciones. Y no es justo que esto se siga repitiendo".