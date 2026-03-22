Más de 600 personas caminaron por la salud renal en Puerto Madero

Desde las primeras horas de la mañana, más de 600 personas se congregaron en Puerto Madero para ser parte de una nueva edición de la caminata de "Unidos por la Salud Renal", una iniciativa que volvió a poner el foco en la prevención y el acceso a la información.

El inicio formal de las actividades estuvo marcado por las palabras de bienvenida del Cdor. Lucas Olmos, director Financiero de Grupo Olmos, y del Dr. Walter Labonia, director médico nacional de NEFRA Medical Care, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro con la comunidad.

"Es un orgullo acompañar iniciativas como Unidos por la Salud Renal, en ésta su segunda edición, que reflejan el compromiso que sostenemos en Grupo Olmos desde hace más de 25 años. Hace cuatro años que venimos trabajando en diálisis y sabemos, que como es una enfermedad silenciosa es importante informarse y hacerse estudios de prevención", señaló Lucas Olmos.

"Es un orgullo acompañar iniciativas como Unidos por la Salud Renal, en ésta su segunda edición, que reflejan el compromiso que sostenemos en Grupo Olmos desde hace más de 25 años", destacó el director Financiero de Grupo Olmos, Lucas Olmos. (Imagen: Fernando Pérez Re)

Por su parte, Labonia remarcó: "Es clave que la gente tome conciencia del cuidado del riñón y es importante tener en cuenta que las dos causas más importantes de enfermedad renal avanzada son la diabetes y la hipertensión arterial. Lo que queremos hacer con estos encuentros es llamar la atención a la población general de que el riñón no avisa, y de que uno debe estar atento a que hay que cuidarlos. Hay que hacer un control de sangre y orina una vez al año."

Movimiento, comunidad y conciencia

La entrada en calor y el posterior estiramiento al cierre de la caminata estuvieron a cargo del Lic. Ezequiel Correas Espeche, profesor universitario de Educación Física, trasplantado renal y especialista en entrenamiento para pacientes renales, trasplantados e intradiálisis, además de subcampeón nacional de tenis de mesa en la categoría de deportistas trasplantados.

Luego, la caminata avanzó en un recorrido colmado de energía, donde el naranja y el azul -colores de la campaña- tiñeron el paisaje. La presencia de Reni, el personaje de la campaña y los centros de diálisis, aportó un clima festivo: bailó, interactuó y acompañó a los participantes durante toda la jornada.

La iniciativa volvió a poner el foco en la prevención y el acceso a la información (Imagen: Fernando Pérez Re)

Romper mitos, generar conciencia

Uno de los momentos centrales llegó con la charla abierta entre Andrés Falco -atleta trasplantado de riñón y referente en vida activa- y la Lic. Marcela Casonú, nutricionista renal y coordinadora nacional de Nutrición de NEFRA Medical Care.

En un formato cercano y dinámico, ambos abordaron creencias instaladas sobre la enfermedad renal, desarmando mitos en torno a la alimentación, los cuidados y las limitaciones.

"El movimiento siempre es parte de la solución. Activarse es una decisión que mejora no solo el presente, sino también el futuro de la salud renal", expresó Falco.

Más de 600 personas se congregaron en Puerto Madero para ser parte de una nueva edición de la caminata de "Unidos por la Salud Renal" (Imagen: Fernando Pérez Re)

Un cierre con compromiso

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Sebastián Rosende, gerente general de NEFRA Medical Care, quien agradeció a los presentes, a los equipos de trabajo y a los 14 sponsors que acompañaron esta edición.

"Este tipo de encuentros reflejan lo que buscamos como organización: generar conciencia, acercarnos a la comunidad y trabajar de manera articulada para que la prevención llegue cada vez a más personas", destacó.

La campaña continúa en Mendoza

La iniciativa tendrá su próximo capítulo el domingo 29 de marzo en Mendoza, con una nueva caminata abierta a la comunidad.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:30 en el Escenario Deportivo del Parque General San Martín, con un recorrido que irá hasta la Rotonda del Rosedal (ida y vuelta). La jornada incluirá charlas con profesionales, stands informativos, espacios de promoción de hábitos saludables y un punto de control con medición de presión arterial y glucosa.

Con una convocatoria que superó las expectativas en Buenos Aires, la campaña sigue creciendo y reafirma su objetivo: instalar la prevención como eje central del cuidado de la salud renal.



