El pasado lunes, el youtuber uruguayo Yao Cabrera se precipitó del tercer piso de su casa en Villa Carlos Paz, Córdoba mientras hacía tareas de pintura. El joven de 24 años estaría “muy grave”, según palabras de su mejor amigo Kevin Macri, quien dialogó con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Este es el lugar exacto de la caída de Yao Cabrera, indicado por su mejor amigo, Kevin Macri. (captura Mitre Live)

Ese día, el también boxeador se encontraba pintando el techo de la casa que comparte con su padre. Minutos antes, subió a sus historias de Instagram los momentos previos: “Mirá que hoy vamos a pintar la casa, eh. Primero, segundo, tercero y cuarto piso. Todos los pisos”, dijo en un video en sus redes, contando el favor que le había pedido su papá.

En medio de la entrevista con Mitre Live, Macri mostró el lugar donde ocurrió el accidente y contó que mientras pintaba la casa Yao comenzó al mismo tiempo a grabar un video desde el techo, cuando “se desmayó y se cayó desde allá arriba".

Yao Cabrera se cayó del tercer piso de su casa en Villa Carlos Paz, Córdoba. (captura Mitre Live)

Según se pudo ver en las imágenes, Cabrera se precipitó desde el tercer piso hacia una zona con piso de cerámica totalmente despejado, sin ningún elemento que pueda haber provocado lesiones más graves por el impacto.

El amigo del youtuber explicó que si bien el muchacho “no está en terapia intensiva y no presenta riesgo de muerte”, está grave en cuanto a lesiones, por la altura desde la que cayó.

Qué va a pasar con la pelea contra el Chino Maidana en Dubai

El espectáculo iba a disputarse el próximo 5 de marzo en Dubai a siete años de ausencia en el ring del ex doble campeón mundial de peso welter y superwelter de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB), Chino Maidana.

El youtuber uruguayo lo había retado desde sus historias de Instagram: "Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy acá en Argentina cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Chino Maidana ¿te la bancás o no?"

En ese sentido, Kevin expresó preocupación por el fuerte deseo que mantiene el joven de finalmente disputar la pelea, para la cual venía preparándose fuertemente a nivel físico y mental.

Con la salud de Yao Cabrera comprometida, su entorno reconoce que no hay certezas de lo que sucederá: "Nos preocupa porque él se está re entrenando, no es fácil. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir".

. En una rueda de prensa en el Hotel Hilton de Buenos Aires se presentó el encuentro llamado "el más querido vs. el más odiado" . (rkdeportes)

Y detalló: "Cayó con un brazo, y al parecer tiene una costilla fisurada, y eso es lo que más nos preocupa” porque, según comentó, lo primero que hizo Yao cuando despertó tras ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear.

El amigo del youtuber contó que a pesar del accidente el joven "está con la cabeza 100% metida en la pelea con el Chino Maidana”, pero que están esperando un estudio de la cabeza "porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo".