Paula Pareto hizo un cambio de vida rotundamente después de haber dejado la práctica profesional de judo . Cabe destacar que en las Olimpiadas de 2016 ganó una Medalla de Oro y la consagró como la primera argentina en ser campeona olímpica .

Actualmente hace una rutina diaria de entrenamiento que consiste en andar en bicileta por al menos 30 kilómetros . Además, participa del programa MasterChef Celebrity Santiago del Moro . Por otra parte, se está preparando para finalizar la especialidad de su carrera como médica traumatóloga .

Después de dejar su carrera como deportista, la " Peque " sigue ocupada, incluso hoy en día cuenta con más actividades de las que hacía en su rutina como deportista . En cuanto a la comparacion entre lo que hizo anteriormente y su participacion en el reality de cocina dijo que no existe tal. "Solo te podría decir que siento algo parecido en la previa al programa o cuando nos dicen qué hay que hacer. Ahí aparecen esos nervios precompetitivos " , contó la deportista en una entrevista con La Nación .

Además, afirmó que " una cosa es el judo, donde tenés tus contrincantes y tus técnicas, y otra cosa es esto, donde mi contrincante puede ser una cacerola o una olla que me quema siempre ".

Antes de ingresar al reality, la Peque contó que cocinaba " lo básico " pero no era de hacer grandes platos de comida. La ganadora de la Medalla de Oro del 2016 tenía una nutrición guiada por un profesional, estaba hecha como para un deportista con las proteínas , frutas y verduras necesarias para un buen estado físico .

Actualmente, Pareto no tiene una rutina diaria de entrenamiento como lo hacía cuando practicaba judo.

“En el programa descubrí que existía una cantidad de combinaciones posibles que vuelven los platos completamente diferentes . También compartió la alegría de su familia por su participación en MasterChef ya que pudo encontrar detalles que "hacen la diferencia" .

¿Cuál fue el mayor desafío de la "Peque" en MasterChef?

Pareto contó que lo que más le costó fue el multitasking porque ella es muy " metódica" . En este desafío " el cocinero tiene que hacer dos o tres preparaciones al mismo tiempo: mientras ponés algo a cocinar estás cortando tomate y al mismo tiempo ponés aceite a hervir ".

La deportista afirmó que ella es de hacer una cosa a la vez, " en el judo tenés que pensar en una sola cosa por vez. Si querés hacer dos no te va a servir ninguna " a diferencia de MasterChef que " no tenés un objetivo. ..tenés cuatro ”.

Pereto en MasterChef.

De todas maneras, no es algo que le disguste hacer. Incluso contó que la ayuda a desafiarse a sí misma. " Me empuja a superar mis propios límites, a abrir la mente ya entrenar eso de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y que te salga bien... o al menos intentarlo".

La vida de Paula como medica

Este año la Peque piensa especializarse más en su carrera universitaria. Hace poco termino la residencia que le demando mas tiempo antes de empezar el reality.

" Ahora en marzo arranco otro trabajo que va a ser muy demandante –que es una subespecialidad de traumatología, en miembros superiores– y vamos a ver cómo me acomodo. Pero en este momento puedo hacer convivir mis tiempos de actividad física, que son distintos a cuando competía, y mi trabajo como médica ".

Paula en su funcion medica.

Ante la pregunta de cómo reaccionaron sus pacientes al encontrarla a ella en el consultorio dijo que le piden foto, es algo que la divierte mucho. "Está el que no se anima a pedirte la foto o el que no te pide nada y te felicita no por el programa sino por la parte deportiva".