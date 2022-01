El frenesí migratorio vuelve a encenderse entre los jóvenes argentinos, quienes buscan estabilidad económica con un trabajo en el exterior. Esta tendencia encuentra respuesta en Europa, con varios países del viejo continente buscando talento fuera de sus fronteras; como es el caso de Andorra.

El sexto país más pequeño del viejo continente es también uno de los destinos más bellos del mundo, un verdadero paraíso de invierno que vive del turismo que atraen sus montañas nevadas. Es por esto que, cada temporada, las empresas de turismo buscan personal extranjero para sus días más ocupados. Andorra representa una oportunidad única, ofreciendo trabajo estable y sueldo en euros, todo sin la necesidad de sacar una visa.

Es cierto, en Andorra no existen visas de trabajo. En su lugar, los argentinos que busquen trabajo deberán tramitar un permiso conocido como la "tarjeta verde". Este documento, otorgado por la empresa donde el viajero haya conseguido trabajo, garantiza el derecho de trabajar y residir en el país por el periodo que dure el contrato de trabajo (usualmente, los meses de noviembre y abril, durante el invierno europeo).

A diferencia de la gran mayoría de ofertas que llegan de Europa, Andorra no busca ocupar puestos relacionados con la informática o la programación que requieren de estudios y especializaciones. Sin embargo, para conseguir un empleo en una de sus empresas de viaje, se debe cumplir con ciertos requisitos:

Los requisitos para trabajar en Andorra

Andorra busca trabajadores argentinos para su temporada de vacaciones.

Para conseguir trabajo en Andorra, los argentinos necesitarán tener un mínimo de dos años de experiencia en tareas similares al puesto al cual se quiere aplicar, presentar una o más cartas de recomendación de ex empleadores y no tener antecedentes penales. Quienes tengan una doble nacionalidad europea, deben saber que a ellos solo se les exige un año de experiencia y no tener antecedentes penales del país de su ciudadanía europea.

La mayoría de los puestos de trabajo que ofrecen son en hoteles, centros de esquí, restaurantes y comercios, por lo que hay una gran variedad de tareas a cubrir. Existen 5 categorías para los cupos laborales, a saber: agencias de turismo; hotelería (trabajadores de limpieza, recepcionistas, etc); restaurante (camareros, cocineros, ayudantes de cocina, lavaplatos); trabajo en las pistas (monitores de esquí, mantenimiento de las pistas, venta de pases); y venta de materiales de esquí.

El gobierno de Andorra otorga vacantes a aquellas empresas que solicitan personal por temporada.

En el caso de que una de estas empresas lo contrate, son ellas las cuales tienen que tramitarles la tarjeta verde. Para ello, deberán presentar el pasaporte argentino, el certificado de estado civil, dos fotos carné con fondo blanco, fotocopias de los documentos que acrediten la profesión (en caso de ser necesario) y el contrato de alquiler o certificado de domicilio en caso de no ser el titular del contrato de la vivienda en el país, sirven también certificados emitidos por un hotel.

El trámite para sacar el permiso de trabajo debe realizarse en persona, una vez acordado el puesto de trabajo. Desde que un solicitante llega a Andorra y hasta que la empresa empleadora ejecuta las gestionas para la "tarjeta verde", suele pasar cerca de una semana, por lo que es recomendable contar con cierto dinero para poder vivir durante ese periodo.

¿Dónde encontrar trabajos en Andorra?

¿Cómo conseguir trabajo en Andorra?

Al igual que los demás países europeos en busca de mano de obra extranjera, Andorra cuenta con una serie de sitios web donde se listan las oportunidades laborales que ofrece el país. Treball es el portal más oficial, siendo el sitio web de empleo del Gobierno de Andorra, además de cientos de ofertas laborales, se puede encontrar información relevante del país.

También se pueden consultar sitios especializados como Buscofeina, Hotansa y el grupo de Facebook "Anem per feina andorra". Por último, vale la pena visitar los sitios web de los centros turísticos más importantes del país, como las estaciones de esquí Grandvalira y Vallnord, el grupo de empresas de restauración Grup Pyrenees, y el parque de aventuras Naturlandia.

¿Cuánto pagan en Andorra?

Todas las empresas de Andorra que contratan trabajadores por temporada pagan el sueldo mínimo legal bruto por 40 horas semanales, es decir EUR 950 netos, habiendo descontado el 6,5% destinado a la seguridad social. Sin embargo, lo más común es que los contratos sean por 6 días a la semana y los sueldos sean de EUR 1.215 netos.

Quienes tengan trabajo en restaurantes u hoteles tienen algunas ventajas. En casi todos los casos se incluyen las comidas, y quienes trabajen como camareros obtendrán un extra con las propinas, mientras que quienes sean recepcionistas pueden conseguir buenas comisiones. Otra de las ventajas que ofrecen algunos empleadores es el alojamiento, bastante difícil de conseguir en Andorra, sobre todo si se viaja con la temporada ya iniciada.