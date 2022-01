Hace unos días, la actriz Ángela Torres dio un consejo a sus miles de seguidores para que no caigan en la misma adicción que tiene ella hoy en día. La joven reconoció que cada día tiene más costumbre por fumar un cigarrillo.

“No se envicien como yo con esta mierda”, sugirió la actriz en sus historias de Instagram. “Nunca pensé que iba a ser una persona que a las tres de la mañana iba a estar fumando, ni tampoco pensé que iba a ser esa persona que se levanta a las diez de la mañana y fuma", contó ella. Luego agregó: "¡Y por eso me está pasando!”

El cigarrillo hace que las personas tengan un estado de salud más afectado a comparación de una persona que no fuma. Esta adicción puede causar enfermedades graves como cánceres de pulmón, de esófago, riñón, hígado, páncreas, entre otros.

"No caigan, es una trampa...”, manifestó Ángela para que los usuarios que la siguen tomen conciencia de lo que significa llegar a tener esta necesidad constante.

La relación con su familia

Hace un tiempo, Ángela fue al programa PH, Podemos hablar (Telefe) y contó que su vínculo familiar no es nada fácil. “Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, confesó la sobrina del cantante Diego Torres.

Además, con su madre, Gloria Carrá, nunca tuvo una excelente relación, "el vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando", contó la cantante.

Ángela junto a su mamá, la reconocida actriz Gloria Carrá

“Creo que lo que hice en mi vida es que mis amigos son un poco mi familia, y mis hermanos más que nada. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”, dijo Ángela.

Por esa razón, la actriz decidió independizarse desde muy chica. A los 17 años se fue de la casa porque no quería vivir más allí. “Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente".

Un poco de la carrera artística de Ángela Torres

Ángela comenzó desde muy chica su carrera como actriz, estudiando actuación desde los 8 años. En 2011 interpretó el papel de "Lía" en la obra teatral “Irreal”. Al año siguiente, integró el elenco de “La Novicia Rebelde”. Ese mismo año debutó en cine, en la película “Extraños En la Noche”, junto a Diego Torres. Al mismo tiempo hizo la tira televisiva “Condicionados”.

En 2013 formó parte del elenco de Adrián Suar en “Solamente Vos”. En 2014 formó parte del elenco del reality show “Tu Cara Me Suena”, cabe resaltar que fue ganadora del programa. En 2015 trabajó junto a Lali Espósito y Mariano Martínez en “Esperanza Mía”.

En 2016 participó de Bailando Por Un Sueño, junto a otros cantantes y actores. En teatro protagonizó “Peter Pan”. También en 2016, debutó como cantante en el Personal Fest, presentando “La Vida Rosa”.

Un año más tarde fue protagonista de la novela "Simona".