El asado y más en nuestro país, es un auténtico clásico que no solo se disfruta con amigos y familia, sino también con compañeros de trabajo, de deportes o actividades.



Así las cosas, el ritual de hacer un fuego y hacer alimentos a la parrilla no es cosa exclusivo de los carnívoros, ya que muchos veganos y vegetarianos saben disfrutar de esta cocción.



En tanto, para no generar una rivalidad sin sentido, es bueno recordar que el buen asador siempre "tira" una papa, batata, cebollita o morrón al fuego para acompañar su corte preferido.



Por todo esto, es bueno enumerar ahora los vegetales que mejor se cocinan a la parrilla y que quedan con un sabor difícil de olvidar y que puede ser un verdadero manjar.

Ahora es tiempo de prestar atención y recordar, al momento de hacer el "asadito" esta lista de vegetales, que siempre van a ir directo a las brasas:

Papa

Un clásico que nunca falla. Su gustó queda totalmente diferente a como cuando la comemos en casa y así su sabor su vuelve un cómplice fatal de nuestro menú.

Calabaza

Sin pelarla, pero luego de cortarla y sacarle las semillas, la calabaza puede ser una autentica deliciasa. Dependiendo del tiempo que la dejemos, saldrá casi como un puré.

Morrón

Al principio nadie lo usaba y ahora es un infaltable. Puede ir directo al fuego o sobre la parrilla. Un tip imperdible es una vez que lleva varios minutos y vueltas, se lo abre al medio para colocarle dentro un huevo.

Cebolla

Una imperdible opción para acompañar, la cual debe ir dandose vuelta cada 4-5 minutos dependiendo de nuestro fuego.

Zanahoria

Otro imperdible del asador. Bien pelada y cortada en tiras, se pueden colocar horizontal sobre la parrilla y comer como "papas fritas".

Tomate

No importa donde elijas cocinarlos quedaron exquisitos. Acá el truco es comerlo con un queso bien derretido.

Choclo

Tras pasarlos por agua, se pueden untar con manteca o mayonesa.

Berenjena

Puede ir sin papel aluminio. Una vez quemada, abrir al medio y condimentar el relleno a gusto.

Ajo

Luego de un rato en cocción, cortar las puntas y hacer un pure con el tenedor o la cuchara. Puede ir como cobertura o condimento sobre otro vegetal.

Batata

Después de pelarla, podemos dejarla reposar junto a las brasas por 40 minutos, 1 hora y luego disfrutar de su increíble y dulce sabor.

Bonus: Palta

La estrella de la parrilla puede ser este delicioso fruto. Casi nadie la tiene en cuenta pero envuelta en papel aluminio y con un poquito de aceite de oliva se convirtie en la guarnicación perfecta.