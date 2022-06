La modelo correntina "Coty" Álvarez formó parte de la edición 2011 del popular "reality show" Gran Hermano y una década más tarde se convirtió en un icono "hot" de la plataforma de contenido OnlyFans. Además de su emprendimiento de bikinis —diseñadas por ella misma—, la influencer cuenta con casi 100 mil seguidores en sus redes sociales.

Cabe destacar que varios de los ex GH, tras dejar de pertenecer al mundo de la farándula, continuaron ligados al mundo del espectáculo. También, hay quienes siguieron su propio rumbo, alejados de la pantalla chica.

Posando en la playa, Coty hizo una carrera más allá del mundo del modelaje.

Uno de estos casos fue el de Coty Álvarez, que hace once años fue parte de la casa más famosa y hoy decidió hacerse emprendedora con una línea de trajes de baño para mujeres.

En este último tiempo, la correntina se sumó a las estrellas de la televisión que se hicieron un perfil dentro de una plataforma para vender contenido. Así como lo hicieron Florencia Peña y Silvina Luna con la app Divas Play, Coty eligió OnlyFans.

Es que a pesar de vivir poco tiempo bajo las cámaras del reality transmitido por Telefé, la influencer mostró su simpatía y la belleza que la caracterizan. Los mismos atributos que aún recuerdan los fanáticos del ciclo que conducía Jorge Rial. Ahora, lejos quedó su pasado por los medios, Álvarez decidió apostar por las redes sociales.

Coty Álvarez de Gran Hermano a OnlyFans.

“No me arrepiento de nada, solo que me hubiese gustado jugar más cuando estuve en la Casa de Gran Hermano. ¿Qué me dejó? Darme cuenta de que el medio no es lo que parece”, fue una de las frases que había expresado la joven en una de las entrevistas realizadas tras su paso por el reality.

De Playboy a OnlyFans, la vida de Coty Álvarez tras Gran Hermano

La ex GH también participó de las comparsas del carnaval de la provincia de Corrientes y, rememorando su tapa de Playboy, desembarcó durante el corriente 2022 en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

Se trata del sitio donde miles de personas en el mundo comparten fotos y videos "hot" con el fin de vendérselos a quienes gustan del arte erótico.

El anuncio del lanzamiento de su perfil en OnlyFans lo dio a través de su cuenta de Twitter. “Podés ver mi producción completa”, escribió junto a una foto en blanco y negro en la que se la puede ver posando semidesnuda y con el pelo suelto.

Por otra parte, en Instagram, la modelo también muestra diversas imágenes en las que se la puede ver posando en bikini, con los conjuntos de su propia colección. “Influencer-emprendedora y diseñadora”, de este modo se define Coty Álvarez en su perfil de Instagram, donde ya cuenta con más de 96 mil fervientes seguidores.