Habituados a poner el hombro e incluso el pecho para satisfacer las necesidades más urgentes de los nenes, por estas horas redoblan sus esfuerzos en pos de organizar diferentes actividades con el fin de que miles de pequeños puedan disfrutar de sus vacaciones de invierno.

Se cristaliza así una realidad paralela que se vive en centenares de merenderos y comedores, que a partir de la semana próxima no solo continuarán brindando una ración de merienda o de cena, sino también un espacio de diversión y esparcimiento a través de eventos o paseos a lugares muy visitados. Estos, que no lo son para estos chicos que no suelen salir más allá de los límites de sus propios barrios.

"Los chicos no salen de paseo, y lamentablemente es algo muy normal", detalló Heber Ramírez, titular de la "Asociación Civil Como un Granito de Mostaza", de Moreno. Dicha entidad entrega raciones de cena dos veces a la semana y merienda los sábados a más de 150 personas.

Actividades en espacios verdes para los más chicos.

Además, por si fuera poco, ante el inminente descanso escolar de invierno, extenderán su accionar, pero en esta ocasión abocado a sacarles una sonrisa a los cincuenta niños que concurren a su establecimiento. En este sentido, los fines de semana de las vacaciones se proyectarán las películas infantiles que figuran en la cartelera de las salas de cine, y a su vez se realizarán obras de teatro y espectáculos con títeres.

Estas iniciativas se complementarán con el reparto de panchos, porciones de tortas y demás exquisiteces, y con la celebración de los cumpleaños del mes, dado que "hay chicos que no saben lo que es festejar su cumple", reveló Heber.

Propuestas para que todos los chicos puedan divertirse en sus vacaciones de invierno

Una serie de propuestas que se motorizan en las vivencias que perciben los propios organizadores, y que reflejan que "los pibes son los más vulnerables en los tiempos que estamos viviendo, y entonces desde nuestro lugar tratamos de suplir las necesidades de los chicos, que son múltiples, entre ellas un paseo, que no suelen tener".

Por lo tanto, el referente de la entidad benéfica argumentó que "sentimos la vocación de estar para ellos, y tenemos la suerte de poder hacerlo. A nosotros nos hace muy felices ver a los pibes cumpliendo sus metas. El secreto es perseverar".

Recreación y propuestas para todos los gustos.

Fue el comedor "El Rinconcito del Padre Varela" el que dio el puntapié inicial, con un evento que tuvo lugar este domingo en la Reserva Quinta de Cigordia, en Luján. En el marco de la "Eco Feria" que allí se lleva a cabo, se implementaron talleres de teatro, danza, artes plásticas y fútbol para los niños.

Al respecto, Graciela Cordero, representante del centro solidario, consideró que "los chicos están necesitando mucha contención, no saben qué hacer luego de estar mucho tiempo encerrados, ni tampoco tienen muchas oportunidades para vincularse con el otro. La idea es motivar a los chicos desde el lado del arte, y que conozcan al barrio desde otro aspecto, lejos de la violencia. Ello están contentos con esta actividad", que se desarrollará todos los días del período vacacional.

Por su parte, los fundadores del comedor "Corazones Solidarios", de Rafael Castillo, tomaron la decisión, a pesar de que no abundan los recursos, de llevar a cabo eventos con diferentes atracciones para los chicos en vacaciones de invierno.

Más de un centenar de menores podrán disfrutar de diferentes juegos, una merienda y los globos que se repartirán en el patio de la vivienda familiar, donde se asienta el espacio de beneficencia, que ya lleva adelante diferentes acciones enfocadas en el esparcimiento de los pequeños, como visitas a la cancha de Boca.

No obstante, así como en el mencionado comedor las posibilidades materiales llegaron a alcanzar mínimamente para que los niños puedan divertirse en su descanso escolar, otros recintos solidarios están atravesados por presentes devastadores, por lo que no disponen de los instrumentos necesarios para organizar al menos una jornada infantil.

En este sentido, cabe señalar al comedor "Los Niños de María Rosa", de la localidad bonaerense de Sourdeaux, cuya mentora, Carina, reflejó que "estamos planificando realizar alguna actividad, pero dependemos de las donaciones", las cuales pueden brindarse a su Instagram —Amigos Solidarios—.

En tanto, en la "Copa de Leche Los Patitos", del barrio Santa Marta, de Ezeiza, se lamentan por no contar con los medios de locomoción para poder transportar a las más de 200 criaturas que concurren a su espacio, como sí lo hicieron en las vacaciones de invierno pasado. Rolando Toñanes, impulsor del merendero, destacó que continuarán con su asistencia alimentaria, la cual es esencial ante el cese de las clases, dado que "cuando hay vacaciones cierran los comedores de las escuelas".

Por M. R.