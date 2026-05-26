Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 26 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CALENDARIO ESCOLAR

El Gobierno confirmó cuáles son las 3 fechas de inicio para las vacaciones de invierno en cada provincia

El cronograma oficial detalla las fechas de descanso por regiones para facilitar la organización de los hogares y potenciar el movimiento turístico en todo el país.

Dayra, Arellano

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y mediante la Resolución 508/2025, ratificó las fechas definitivas para el receso invernal del ciclo lectivo 2026. Esta planificación asegura los 190 días de clases obligatorios en instituciones públicas y privadas, distribuyendo la pausa escolar en tres grandes esquemas temporales a lo largo de julio, según criterios climáticos y logísticos regionales.

Distribución de las fechas del receso invernal

Vacaciones del 6 al 17 de julio

Las provincias que suspenden la actividad en las aulas durante esta primera quincena pertenecen mayormente a la región central y del oeste, retomando la actividad el lunes 20 de julio.

  • Córdoba

  • Entre Ríos

  • Mendoza

  • San Juan

  • San Luis

  • Santa Fe

Vacaciones del 13 al 24 de julio

Este período concentra a la mayor cantidad de jurisdicciones del territorio nacional, abarcando el norte, el litoral y la Patagonia, con un regreso a las aulas pautado para el lunes 27 de julio.

  • Catamarca

  • Chubut

  • Corrientes

  • Formosa

  • Jujuy

  • La Pampa

  • La Rioja

  • Misiones

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Salta

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego

  • Tucumán

La distribución escalonada del receso invernal por jurisdicciones busca evitar la saturación de los servicios y fomentar una ocupación hotelera uniforme durante todo el mes.
La distribución escalonada del receso invernal por jurisdicciones busca evitar la saturación de los servicios y fomentar una ocupación hotelera uniforme durante todo el mes.

Vacaciones del 20 al 31 de julio

Las jurisdicciones con mayor densidad poblacional del país cierran el mes con su período de descanso, fijando el reinicio de la actividad escolar para el lunes 3 de agosto.

  • Provincia de Buenos Aires

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

  • Chaco

  • Santiago del Estero

Esta nota habla de:
1
Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas
Noticias

Ricardo Arjona anunció tres nuevas noches en Argentina: cuándo comienza la venta de entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música
Noticias

Cinco canciones patrias para celebrar el 25 de Mayo y revivir la historia argentina a través de la música

Últimas noticias de Vacaciones de invierno