El Gobierno confirmó cuáles son las 3 fechas de inicio para las vacaciones de invierno en cada provincia
El cronograma oficial detalla las fechas de descanso por regiones para facilitar la organización de los hogares y potenciar el movimiento turístico en todo el país.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y mediante la Resolución 508/2025, ratificó las fechas definitivas para el receso invernal del ciclo lectivo 2026. Esta planificación asegura los 190 días de clases obligatorios en instituciones públicas y privadas, distribuyendo la pausa escolar en tres grandes esquemas temporales a lo largo de julio, según criterios climáticos y logísticos regionales.
Distribución de las fechas del receso invernal
Vacaciones del 6 al 17 de julio
Las provincias que suspenden la actividad en las aulas durante esta primera quincena pertenecen mayormente a la región central y del oeste, retomando la actividad el lunes 20 de julio.
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza
San Juan
San Luis
Santa Fe
Vacaciones del 13 al 24 de julio
Este período concentra a la mayor cantidad de jurisdicciones del territorio nacional, abarcando el norte, el litoral y la Patagonia, con un regreso a las aulas pautado para el lunes 27 de julio.
Catamarca
Chubut
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Tucumán
Vacaciones del 20 al 31 de julio
Las jurisdicciones con mayor densidad poblacional del país cierran el mes con su período de descanso, fijando el reinicio de la actividad escolar para el lunes 3 de agosto.
Provincia de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Chaco
Santiago del Estero