El Gobierno confirmó cuáles son las 3 fechas de inicio para las vacaciones de invierno en cada provincia

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y mediante la Resolución 508/2025, ratificó las fechas definitivas para el receso invernal del ciclo lectivo 2026. Esta planificación asegura los 190 días de clases obligatorios en instituciones públicas y privadas, distribuyendo la pausa escolar en tres grandes esquemas temporales a lo largo de julio, según criterios climáticos y logísticos regionales.

Distribución de las fechas del receso invernal

Vacaciones del 6 al 17 de julio

Las provincias que suspenden la actividad en las aulas durante esta primera quincena pertenecen mayormente a la región central y del oeste, retomando la actividad el lunes 20 de julio.

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

Vacaciones del 13 al 24 de julio

Este período concentra a la mayor cantidad de jurisdicciones del territorio nacional, abarcando el norte, el litoral y la Patagonia, con un regreso a las aulas pautado para el lunes 27 de julio.

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

La distribución escalonada del receso invernal por jurisdicciones busca evitar la saturación de los servicios y fomentar una ocupación hotelera uniforme durante todo el mes.

Vacaciones del 20 al 31 de julio

Las jurisdicciones con mayor densidad poblacional del país cierran el mes con su período de descanso, fijando el reinicio de la actividad escolar para el lunes 3 de agosto.