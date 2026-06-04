Se vienen las vacaciones de invierno y este es el calendario escolar definitivo para 2026

Con el inicio de junio, miles de familias en toda la Argentina comienzan a planificar sus viajes y escapadas de cara a las vacaciones de invierno. Este receso es uno de los momentos más esperados del año por estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

Para evitar la saturación del transporte y la concentración masiva de turistas en un mismo período, las fechas se establecen de manera escalonada entre las distintas provincias.

Del 6 al 17 de julio: primer bloque de provincias

Un total de seis jurisdicciones serán las encargadas de inaugurar el receso invernal del ciclo lectivo 2026. En estas regiones, el descanso comenzará oficialmente en la primera semana del mes, abarcando a los distritos de Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba. En todos estos casos, el regreso a la actividad escolar y el retorno a las aulas quedó fijado para el lunes 20 de julio.

Del 13 al 26 de julio: el receso de la mayoría de los distritos

La gran mayoría de los distritos del territorio nacional tendrán su pausa escolar durante esta quincena central. En este sector del mapa, el descanso estará acompañado de forma anticipada por el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia) y por el viernes 10 de julio, establecido formalmente como jornada no laborable con fines turísticos.

La división en tres grandes bloques de fechas busca evitar el colapso del transporte de larga distancia y garantizar una ocupación hotelera progresiva en las provincias.

Las catorce provincias que integran este bloque intermedio son Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: cierre en los centros urbanos

El último tramo de las vacaciones de invierno de 2026 estará concentrado en los distritos con mayor densidad poblacional del país junto a dos provincias del norte de la Argentina. Las jurisdicciones que componen este período son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. El retorno definitivo a los establecimientos educativos para encarar la segunda parte del año se concretará el lunes 3 de agosto.

Planificación estratégica para el sector turístico

La distribución de las fechas de manera diferida a lo largo de julio responde a una organización coordinada por el Consejo Federal de Educación. La medida busca garantizar que la infraestructura de servicios y la conectividad del transporte respondan de forma eficiente ante el aumento de la demanda estacional.

De esta manera, las distintas regiones del país pueden recibir los flujos de visitantes de forma progresiva, facilitando la previsibilidad hotelera y beneficiando de forma directa a las economías regionales sin generar saturaciones en los principales destinos turísticos nacionales.