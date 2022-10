Luego del episodio de extrema violencia que vivió el fotógrafo Pedro Orquera, al querer fotografiar a las celebridades Margot Robbie y Cara Delevingne de visita en el país, los agresores de la víctima podrán salir del país tras el permiso de la Justicia porteña. Además, los amigos de las figuras internacionales deberán pagar una suma de 2 millones de pesos cada uno.

El incidente sucedió el pasado sábado, cuando los amigos de la actriz australiana, Robbie; y de la modelo británica, Delevingne, agredieron violentamente al reportero gráfico, quien intentó fotografiar a las figuras mientras se encontraban cenando en el restaurante “Patagonia Sur”, en el barrio de La Boca.

Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, los acompañantes de las mujeres y agresores del fotógrafo, intentaron evitar que las fotos se viralicen y comenzaron a seguir a Orquera. La persecución resultó ser violenta cuando cuatro hombres comenzaron a seguirlo, y dos de ellos fueron los que golpearon a la víctima, según contó un taxista testigo del hecho.

La imagen de los agresores (Foto: RS Fotos)

Uno de los agresores del fotógrafo le propinó una patada al punto que le provocó una grave lesión de fractura expuesta en su codo derecho. Orquera perdió la conciencia por la intensa hemorragia que le ocasionó la salida del hueso que le atravesó su piel, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Argerich para reconstruir la zona dañada.

Los atacantes fueron detenidos al día siguiente del hecho hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, la defensa de Hopkins y Namara Callum llegaron un acuerdo con la fiscalía del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos sujetos de nacionalidad inglesa podrán continuar con el procesamiento en estado de libertad y tienen el permiso de salir del país.

Por otra parte, la Justicia porteña le tomó declaraciones al reportero gráfico, pero no pudo estar presente en la audiencia de esta tarde, debido a que la intervención quirúrgica sucedió en el mismo horario del encuentro. Según el testimonio de Orquera, las celebridades estaban de incógnito por el país por lo que se enojaron cuando las fotografiaron. Entonces, el reportero gráfico obtuvo las imágenes y los amigos de las mujeres lo persiguieron, al grito de insultos en inglés, para sacarle su cámara utilizada para sus trabajos.





El fotógrafo agredido rompió el silencio

Desde el nosocomio donde se encuentra internado de la fractura expuesta de codo, Pedro Orquera contó a los medios que fue contratado por una revista de espectáculos y por esa razón siguió los pasos de Margot Robbie y Cara Delevigne. “Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado y todavía no caigo”, contó la víctima del incidente.

Respecto a la agresión, Orquera contó detalles escalofriantes de lo que vivió el sábado por la noche. "Me pegaron una patada y me hicieron volar todo. Decí que no caí con la cabeza. Pude poner el brazo con el hombro, se me hizo pelota. Se me ve todo el hueso, perdí mucha sangre y me van a operar porque es gravísima la quebradura", precisó días atrás.

El fotógrafo detalló que “por 60 días tengo que tener totalmente inmovilizado el brazo", y que el tiempo de mejoría le demandará "un año y medio, como mínimo, para una recuperación integral”.