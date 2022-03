En conmemoración del Día Mundial del Agua, la empresa que preside Malena Galmarini, AySA, se hizo presente en la estación Retiro, terminal de la Línea Mitre, con un baile colectivo buscando concientizar al público sobre el cuidado de este recurso tan esencial para la vida de las personas. Con 25 artistas en escena, la puesta sorprendió a los pasajeros y pasajeras en medio del horario pico de la vuelta a casa.



Con esta acción, que se enmarca dentro de la campaña "¡Activá! Tu consumo responsable de agua" que lleva adelante AySA, la empresa busca lograr cambios en los hábitos de consumo de sus usuarios y usuarias a partir de prestar atención al realizar pequeñas acciones diarias en donde se desperdician grandes cantidades de agua potable.



Esta intervención artística se repetirá este martes en la Estación Constitución de la línea Roca, y el miércoles en la Estación Tigre, de la línea Mitre, durante el regreso a casa de los usuarios y usuarias de cada línea.

Malena Galmarini, presidenta de AySA, en la estación Retiro.



En la inauguración de este evento, la presidenta de AySA, Malena Galmarini expresó: “Es una hermosa acción que apunta a activar el consumo responsable de todos, todas y todes. Estamos en las terminales donde más gente pasa, porque eso es lo que nosotros queremos en el Día Mundial del Agua: enseñar y aprender al mismo tiempo la importancia que tiene este elemento esencial para la vida. Y además, esto coincide con el aniversario número 16 de esta empresa que finalmente, luego de tanto tiempo, hoy está a pleno trabajando para llevarle cada vez más agua y cloacas a más personas”.



Por su parte, José Luis Lingeri, secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) declaró: “Para nosotros los sanitaristas es una fecha muy especial considerando que el agua es un derecho humano y universal, un derecho a la vida. Por lo tanto, en aquellos sectores que todavía hoy carecen de este servicio vital, la empresa ha puesto todo su empeño en estos prácticamente dos años con una fuerte inversión en materia de obras de expansión, de cambio de cañerías, para beneficiar y mejorar la calidad a los usuarios. Falta mucho por hacer. Por eso redoblamos el esfuerzo para que cada uno de los hogares argentinos en los próximos años puedan acceder a este vital elemento”.



En esa línea, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos añadió: "Una alegría recibir a la presidenta de AySA en este día. Llevar a nuestros usuarios y usuarias la concientización de algo tan importante que es cuidar el agua, entender que la ONU plantea un mensaje importante a nivel mundial y que hoy estemos compartiendo actividades lúdicas, viendo un show de baile, pudiendo conversar con cada pasajera y pasajero sobre esto de seguir cuidando este bien tan importante para la vida y para la salud es muy importante”.

La movida por el Día Mundial del Agua.



En paralelo a estas intervenciones, en las pantallas y tótems de las terminales se pueden leer consejos para hacer un uso responsable del recurso y hay un espacio con puestos de hidratación y juegos donde se buscará reforzar los mensajes. “Está buenísimo para entender cómo hacer un correcto uso del agua y cuánto se gasta en cosas que nosotros no nos damos cuenta y que hacemos todos los días”, destacó Bianca, pasajera del tren que se acercó a participar de la actividad en Retiro.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que se necesitan entre 50 y 100lts de agua diarios para cubrir las necesidades básicas de higiene, tareas domésticas y cuidado de la salud. Sin embargo, en el área metropolitana de Buenos Aires a donde gran parte de la población cuenta con acceso al agua, el consumo per cápita es mucho mayor. Para ello, AySA recuerda algunos consejos para tener en cuenta y evitar el derroche:



• Cerrá bien la canilla, no la dejes goteando

• Repará fugas, controlá pérdidas de canillas, depósitos de baño y tanques de agua

• Bañate rápido, cerrá la canilla al enjabonarte.

• Cuidá más el agua cuando hay cortes de luz

• Un balde es suficiente para lavar la vereda.

Durante la jornada se realizaron distintos juegos para concientizar.



"Creemos que es fundamental en esta época entender que cada gota cuenta, la importancia que tiene el agua es esencial, que hay cosas que son esenciales para la vida de los seres humanos, pero también para la vida de nuestro planeta. Por eso quiero agradecerle profundamente a Martín Marinucci y al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, por permitirnos estar en estos lugares donde se pueden generar estos ámbitos en donde las y los pasajeros se acercan y tienen un minuto de reflexión a través del juego. Es fundamental", concluyó Galmarini.



De la presentación de este evento en la Terminal Retiro, también participaron Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales de AySA, y por parte del equipo de Trenes Argentinos, Rodrígo Álvarez, su vicepresidente; Iván Kildoff, gerente de la línea Mitre; Jimena Bondaruk, responsable de Género y Diversidad; y Valeria Fernández, coordinadora general de la Unidad de Políticas de géneros y Diversidad.