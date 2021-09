El 28 de julio Brian Parkinson, uno de los concursantes de Pasapalabra que más tiempo estuvo al aire, logró ganar el rosco en su participación número 53 desde que el ciclo se trasladó a Telefe. Iván de Pineda y toda la producción se mostraron orgullosos de su logro y aseguraron que lo iban a extrañar en el estudio.

A casi dos meses de ese gran día, Brian contó detalles de lo que fue su triunfo y sobre el concurso en general. "A mí me encantaba ir así que si hubiese tenido que ir 53 veces más lo hacía. A veces lo sentía lejos, otras más cerca, pero todos los días leía un poquito para ayudar a la suerte. Pero cuando gané, yo pensé que estaba lejos", confesó en diálogo con el programa radial Informales.

El triunfo no fue cuestión de suerte

Su recorrido en el programa comenzó en el 2020 cuando Pasapalabra todavía se emitía en El Trece, pero según reveló, su ingreso no fue tan sencillo. "Antes de entrar al programa te hacen un casting previo con dos roscos y la primera vez me fue para atrás. Así que desde ahí me puse a estudiar y ya pasé en el segundo casting al que fui. Mi mayor problema es la falta de tiempo así que leía en el subte cuando me iba a trabajar, o en la noche en mi casa", reveló.

Parkinson explicó que el llevarse el pozo fue fruto de su trabajo. "Estudié para participar. El rosco tiene 25 definiciones de las cuales 22 son de la Real Academia Española y las otras tres son enciclopédicas, de ríos, personajes o cualquier cosa. Así que iba leyendo lo que podía, en el tiempo que podía. Me armé una planilla de Excel en la que iba estudiando y agregando definiciones".

Con el correr de los días se dio cuenta de que solo con sus saberes previos no iba a llegar lejos. "Tuve que esforzarme mucho porque antes de meterme no sabía casi nada. Aprendí mucho sobre la marcha. Me anotó mi novia, no me anoté yo, pero en realidad flasheó porque estaba viendo que yo tiraba respuestas cuando veía el programa y pensaba que sabía. Pero en realidad yo no sabía nada. En el rosco son 25 definiciones, si vos respondiste seis en tu casa, sentís que respondiste mucho pero es repoquito. Por eso me puse a prepararme ya que estaba anotado", confesó entre risas.

Su vida detrás de Pasapalabra

Pese a su juventud, es papá de tres niños, trabaja y estudia ingeniería en sistemas. "Intento estudiar ingeniería pero voy y vuelvo. A mí me complica el tema de la cursada por el tiempo, porque cuando empiezo a faltar dejo de ir y después en el siguiente cuatrimestre me empiezo a atrasar. La carrera son cinco años y estoy en la mitad, cursando materias de tercero. Dejar no voy a dejar, pero no soy constante", aseguró.

Hace una semana, compartió a través de su Instagram una faceta hasta el momento desconocida del "campeón", la de cantante. Brian se animó a grabar "Muchacha ojos de papel" y tuvo un gran recibimiento en sus seguidores. "La gente me felicitó y me mandaron muchos mensajes lindos que agradezco mucho. Estoy tratando de ver si grabo más temas con mi amigo", sentenció.

Mirá acá la entrevista completa a Brian Parkinson