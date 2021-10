En más de una ocasión se vuleve un problema recurrente para los usuarios de WhatsApp Web no poder recibir mensajes a través de la computadora pese a estar conectado, algo para lo cual hay varias posibles soluciones que permitirán la posibilidad de saber qué problema se tiene enfrente y cómo solucionarlo.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo por más de dos mil millones de usuarios ya que estos pueden chatear al instante con cualquier persona con solo tener su número de celular agendado.

.

La posibilidad de poder realizar videollamadas y llamadas a cualquier hora y desde cualquier lugar, lo que la convierte en una de las redes sociales más importantes en el mundo.

Sin embargo, por distintas razones, siempre se puede llegar a tener algún inconveniente, frente al cual se vuelve primordial conocer con que herramientas se cuenta para poder solucionarlo.

En el caso de estar utilizando WhatsApp Web y no poder enviar mensajes o recibirlos, pese a haber actualizado la página, se deben tener en cuenta estos detalles para poder diagnosticar el problema y así no perder no perder el tiempo, mientras se está a la espera de un mensaje importante.

.

¿Cómo identificar por qué no funciona WhatsApp Web?

- Para poder solucionar el problema de conectividad de WhatsApp Web, tanto el teléfono celular como la computadora en donde se tiene abierta la aplicación deberán estar vinculadas usando la misma señal wifi o IP.

- Además, se debe revisar si el celular está desconectado del wifi y solo está usando el paquete de datos.

- Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que en el apartado de WhatsApp Web delcelular solo debe estar vinculado a cuatro dispositivos distintos, por lo cual si hay demasiados vinculados, se recomienda cerrarlos.

- Otro problema recurrente de por qué no se puede recibir mensajes en WhatsApp Web es debido a que el teléfono en uso cuenta con poca batería y necesita ser conectado.

- También el problema se puede deber a información errónea al ejecutar otros programas en tu computadora, por lo que se recomienda reiniciar WhatsApp Web ya sea cerrando y abriendo el aplicativo para la PC o refrescando la página.