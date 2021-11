El martes 9 se realizará la entrega de los premios Martín Fierro, en el Luna Park. Chiche Gelblung, conductor de Crónica, está nominado por su programa 70.20.20. Contento con una nuevo "mimo a su carrera", el periodista pidió que APTRA revise la premiación que, en tiempos en que se intenta superar la pandemia de Covid 19, reúne a la industria de la tevé y vuelve a transmitirse, en esta oportunidad a través de Crónica HD.

“Nunca ves normal una nominación a los Martín fierro porque es el premio de los colegas, de alguna manera es la elección que hacen ellos”, comenzó Chiche.“Siempre es agradable, movilizante. Después, bueno, si se gana, mejor. Uno está preparado para la derrota. Una vez tuve cinco nominaciones y me fui sin nada, así que…”, continuó Gelblung.

“Tenés que ir preparado para que gane el otro y poner cara de póker viste, qué vas a hacer. No tengo un discurso preparado por si gano”, aseguró Chiche.“Si se da, se da y trato de ser lo mas generoso posible con todos porque esto no es un trabajo de uno, es un trabajo de equipo. Es de los técnicos, del canal, de los productores”, aseguró Gelblung.

“Uno pone la cara pero, en el caso de la nominación de 70.20.20, que es un programa histórico nuestro es un laburo descomunal. Mucha gente entre guionistas, productores, tenés que generar la idea, las imágenes, no es un chiste, es un programa de producción muy intenso que lleva 11 años”, dijo Chiche.

Chiche pidió a APTRA la revisión de una terna

“He tenido hasta premios de panelista, pero quisiera tener uno de movilero, que me encanta, pero todavía falta. Toda mi vida fui movilero, salí a la calle siempre. Ser conductor y no querer ser movilero es una pavada”, plateó Gelblung.

“Uno de los problemas que tiene este Martín Fierro por lo que me tocó leer en las ternas, es que no está premiado el periodismo en la calle. Y, el 50 % del cable, es la calle. Es rarísimo que no haya un premio para los móviles”, destacó Chiche.

“A mi me llama la atención, se lo dije a Luisito Ventura. ´Luis, falta periodismo de calle´. Tiene que haber un reconocimiento a eso. En la televisión abierta, hubo un premio al movilero. No sé por qué se eliminó, es raro”, expresó Gelblung.“Pero yo siempre hice de movilero. Para mi, la esencia del periodismo es en la calle. Hay una cosa peor que tienen los periodistas y no es tanto que no conocen la calle. Es cierto eso, pero en general, transitan, ven…”, manifestó Chiche.

“Los periodistas no saben sumar ni restar, no es despectivo esto. A veces, dicen cifras que son ridículas. Hablan de 300 mil personas en un acto, 1.000.000 de personas en una procesión, 4.000.000 millones de personas que se fueron de vacaciones en el fin de semana largo”, analizó Gelblung.

“No tienen ni idea si 4.000.000 millones de personas es toda la Ciudad de Buenos Aires mas La Plata, como se van a ir todos juntos cuatro días. Es imposible, no entran en los hoteles, no hay baños. El tema es que no manejan cifras”, sostuvo Chiche.“Y eso es porque no salen a la calle y porque no fueron al colegio. Básicamente, porque se repiten muchas cosas”, cerró Gelblung.