Durante la tarde del sábado, controversia llenó las redes sociales a partir de un lapidario mensaje por parte de Wanda Nara. "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!" había escrito la empresaria y modelo en una historia de Instagram, dando inicio al fin de su relación con el jugador de fútbol y padre de sus hijas, Mauro Icardi. En el medio de la polémica, un nombre apareció y no tardó en volverse tendencia: el de la China Suárez.

La actriz de 29 años fue señalada como la posible amante de Icardi, quien a juzgar por el duro mensaje de su ex habría cometido una infidelidad. A partir de esta conclusión, los cientos de usuarios que siguieron la controversia se dedicaron a analizar las redes sociales de los famosos involucrados, encontrando que Wanda dejó de seguir a Suárez pocas horas antes del explosivo posteo.

Sumando leña al fuego, los internautas se percataron que Icari había dejado un 'me gusta' en varias de las fotos de la joven actriz, aunque nunca llegó a seguir su cuenta. Por su parte, la China Suárez se encuentra trabajando en Madrid, a poco tiempo de haber terminado su historia de amor con Benjamín Vicuña.

Mientras la polémica separación ocupaba las tedencias de Twitter, Suárez continuó posteando de manera ordinaria desde su Instagram, aunque si tomó al precaución de limitar los comentarios en su cuenta. Luego de un día de estar en boca de todos, sin embargo, la modelo salió a desligarse de la polémica: "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera", afirmó desde España según informó MDZ.

"Que se arreglen entre ellos", dijo la China Suárez sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", afirmó a su círculo íntimo sobre su supuesto rol en la separación de los famosos. Cuando le preguntaron si hablaría con los medios para limpiar su nombre, la respuesta de Suárez fue definitiva: "No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", terminó.

Mientras las malas lenguas continúan teorizando sobre su supuesto rol como "la otra", la actriz avanza de manera regular en sus rede sociales. En sus historias de Instagram, la ex de Benjamín Vicuña compartió un video con sus pequeños y su mamá, y se limitó a expresar en inglés "Feliz Día de la Madre".