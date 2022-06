En medio de una batalla legal y polémica mediática con Cinthia Fernández por la custodia de sus hijas, el exfutbolista Matías Defederico ofreció una entrevista donde declaró que nunca la había amado y se casó con ella "por la visa". Horas después, llegó la respuesta de la madre de sus tres hijas, que no se guardó nada.

"Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada", afirmó Cinthia Fernández, en una serie de historias de Instagram donde respondió a cada una de las acusaciones de su expareja y volvió a hacer hincapié en la cuota alimentaria que el deportista aún no paga.

Lo primero que hizo la panelista de Momento D fue desmentir el motivo que Defederico puso detrás de su matrimonio: "Citaste a toda la familia, abriste una botella de champán, y me ofreciste casamiento adelante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar", relató la bailarina.

"Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos... Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho 'a esta hdp se le ocurre parir ahora'... el peor hombre del mundo", agregó Cinthia, que explicó que tuvo que hablar con "jeques árabes para poder volver" por lo que estaba pasando con su ex.

Las tres hijas de la pareja se encuentran viviendo con su madre.

"Eso fue parte de la pareja. Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese", aclaró Fernández.

La mediática fundamentó estas declaraciones mostrando la captura de pantalla de varios chats que mantuvo con el exfutbolista, en donde hizo hincapié en su poca predisposición para la crianza de sus hijas, con quien Defederico había afirmado tener un fuerte vínculo en la entrevista que ofreció al programa Secretos Verdaderos.

Fernández afirmó que intentaron invitar a Defederico a pasar juntos el Día del Padre.

"Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles... No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se las prohibí", explicó, exhibiendo la declaración oficial del juez sobre la perimetral de Defederico.

"Un padre conoce los talles de las hijas. Un padre conoce el nombre del pediatra, que tienen dos... Yo crié a mis hijas solita", le aclaró Cinthia a Defederico. "Si las amas, demostralo porque les cancelás un montón de veces porque 'tenés que trabajar' pero a las tres horas vemos una foto tuya en la cancha", concluyó, filosa.