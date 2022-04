Un terrible hecho de violencia tuvo lugar recientemente en Rosario, cuando se armó una especia de “batalla campal” a los “Relatos Salvajes”. El hecho ocurrió en la entrada de un colegio, cuando una madre quiso cruzar la calle con su hijo y un automovilista la “toreó” con el auto.

Resulta que esta mujer se bajó del auto y le pidió al conductor de atrás que la deje pasar un momento para poder pasar con su niño. Sin embargo, esta persona hizo oídos sordos, aceleró e incluso llegó a empujarla un poco con su vehículo gris. En ese momento, el marido de la madre bajó para pedirle explicaciones y ahí comenzó la violencia.

Según testigos, casi sin decir una palabra, el hombre del auto gris comenzó a golpear salvajemente al marido y luego hizo lo propio con cada persona que se acercó a separar, incluso la “ligaron” un par de señoras. Todos ellos fueron víctima de golpes de puño por parte del agresor. "Terminaron cobrando todos", aseguró una vecina que presenció el episodio.

La violencia tuvo lugar en frente de una escuela en Rosario.

"Estacionamos para bajar al nene en la escuela. El auto estaba tres metros estacionado detrás del nuestro, quiere salir porque tenía el verde y mi esposa le dice que espere un cachito para poder cruzar. Te corres, te corres, le decía, sale y la presionó con el auto. Ella tira al nene para atrás”, declaró el marido de la mujer en cuestión, en diálogo con El Tres TV.

“En ese momento reaccionó me bajo del auto y me hacía el auto de él, le dije que te pasa flaco, estás demente, y le pegue una piña del otro lado del auto. Se baja y comenzamos a pelear. Me tira una piña, la esquivo, me tira contra el auto. A todo esto los chicos estaban mirando, una pena, un desastre. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y me siento horrible", agregó.

.

“Una mujer que se paró adelante del auto para que no se vaya también fue golpeada. Después le pegó a su marido”, finalizó. Además, una de las personas que se metió a separar tuvo que ser atendido por la gravedad de sus heridas.

En adición, una testigo afirmó que el hombre del vehículo gris estaba fuera de sí y excesivamente violento. Finalmente, la Policía Federal llegó al lugar y detuvo al agresor.

"Cobraron todos", así fue la campal de Rosario