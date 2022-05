Francisco Basbús, mejor conocido como Francisco Bass, nació en la provincia de Santiago del Estero, pero gran parte de su vida transcurrió en Buenos Aires. Como muchos jóvenes actores, llegó a la Capital del país con un gran sueño y nunca se imaginó que sería una estrella de la televisión mexicana.

El arte corrió por sus venas desde que era muy pequeño. Su familia era aficionada a la música, de hecho, su madre es cantante y su padre trabajó con bandas de rock nacional. Mientras el hombre estudiaba Comunicación Social, se dio cuenta de que su vida estaba en la actuación. Tras esta decisión y el consejo de sus padres, se instaló en CABA y estudió teatro con Carlos Gandolfo, un reconocido director y profesor del ámbito.

Francisco obtuvo su primer papel televisivo en la tira juvenil de Cris Morena, "Verano del 98". Allí interpreto a Tacio Valdez, el hijo menor de Grecia (Alicia Bruzzo) y el hermano de Jano (Lucas Ferraro), Maia (Eugenia Lencinas) y Homero (Esteban Meloni). Luego, pasó por la ficción/ thriller "Tiempo final".

Para 2004, fue parte del elenco de la segunda temporada del éxito "Rebelde Way". En este programa le dio vida al alumno Francisco Blanco, quien había llagado desde Santiago del Estero y era primo de Tomás Azcurra (Jorge Maggio). Todos se reían de su acento, pero termino siendo el novio de Mía (Luisana Lopilato), Laura (Mariana Seligmann) y Agustina (Paola Sallustro).

Francisco fue uno de los galanes de Rebelde Way.

A lo largo de su carrera en Argentina, actuó en muchos proyectos nacionales. Entre los más destacados se encuentran: “El Patrón de la Vereda”, “El Refugio”, “Sos mi vida”, “Romeo y Julieta”, “Amas de casa desesperadas”, “Enséñame a vivir”, "El regreso de Lucas", entre otras. Desde 2010, comenzó a probar suerte en ficciones extranjeras.

El primer programa juvenil que hizo para Latinoamérica fue "Sueña Conmigo", una producción mexicana de Nickelodeon. Años después, tuvo un papel en la reconocida e icónica novela "La rosa de Guadalupe".

En Sueña Comingo compartió pantalla con actores mexicanos y argentinos.

Su consagración en México llego con la novela "Por amar sin ley". Desde ese momento, se instaló definitivamente en el país del norte de América y decidió profesionalizarse aún más en el ámbito artístico. En una reciente entrevista con El Liberal comentó "En el caso de México, siempre fue una elección mía estar acá y hacer base acá porque hoy es el lugar de habla hispana es la capital de la industria audiovisual de habla hispana. Vivir en tres países distintos es bastante complejo. La crisis en la Argentina influyó mucho en mi decisión".

A fines del año pasado estrenó una serie llamada "Cielo Grande" en Netflix que fue un éxito rotundo a nivel mundial. A pesar de que su trabajo como actor continuaba en ascenso, decidió probar con la dirección y creación de contenidos. "Empecé a producir proyectos propios y me convocaron, que fue algo como cumplir un sueño, para hacer la dirección de actores y coaching de acento para una serie internacional que saldrá por Amazon Prime", confesó el argentino.

“Ya llegando a los 40 años de edad, me estoy concentrando mis energías para poder estar del otro lado también. No voy a descuidar mi carrera actoral. Si salen proyectos que me entusiasmen, que hoy puedo por suerte elegir eso, le voy a dar prioridad, pero hoy le estoy poniendo energías a lo que es dirigir, producir y también dar clases. Es algo que lo estoy haciendo como algo integral”, concluyó el actor.