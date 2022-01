Valeria Silvestre, una tiktoker de 23 años, falleció este martes mientras se encontraba de vacaciones. Se trata de una joven, cuya popularidad en la red social TikTok, estaba en ascenso. Fue su propia prima quien confirmó la noticia y contó qué fue lo que sucedió.

En los últimos días, la influencer había compartido fotos y videos junto a sus amigas en distintas playas de Florianópolis, disfrutando de sus vacaciones. "Hicieron mil comentarios, algunos que no garpaban diciendo que todo era mentira. Por eso voy a explicar todo lo que pasó. La mayoría de sus seguidores no sabe todavía", contó Mile en su TikTok.

"Ella estaba en un micro. Estaba durmiendo. Las amigas la intentan despertar y no se despierta. Le empiezan a hacer RCP para reanimarla mientras llamaban a una ambulancia. La llevaron a un hospital y ahí nos dijeron que se había ido. Le dio un paro cardíaco y se nos fue", contó la chica sumida en un profundo dolor.

"Explico esto porque hay gente que me está rompiendo los huevos diciendo que es mentira. ¿Se piensan que yo o mi familia pudiésemos joder con eso? ¡No da!", sentenció luego de aclarar que son primas y que por eso sabe perfectamente qué sucedió.

Influencers argentinos publicaron mensajes de despedida para Valeria Silvestre

Las redes han servido de plataforma de despedida para amigos, familiares y conocidos del ambiente quienes le dedicaron conmovedores posteos. "Con Vale somos amigas hace años. Nos conocimos en El Talar cuando teníamos aproximadamente 10 años. Ella jugaba con calzas fucsias y remera manga larga naranja. También tenía una princesa bordada en el conjunto deportivo. Siempre fue simpática y timidona. Una vez que tenía confianza ya se olvidaba de la timidez", recordó Agustina una de sus mejores amigas.

Si tenés TikTok probablemente la conocías como la chica de pelo lila que habla de los signos y te recomienda libros [Instagram].

Valeria quien estudiaba la carrera de actuario en la UBA, hablaba en sus redes sobre signos del zodíaco y recomendaba libros. "Vale era un bocho. Le faltaba poco para terminar la carrera y estaba entusiasmada con trabajar de lo que estaba estudiando. Sabía que como iba a tener un buen sueldo iba a tener que invitarnos el escabio a las que estudiábamos carreras en las que seguramente estemos precarizadas. Lo sabía y no le molestaba, porque una de las características de Vale era su generosidad. Vale se sacaba lo que tenía puesto para dártelo. Jamás le vi mezquinar nada, ni ropa, ni plata, ni cariño", agregó en su larga dedicatoria.

"Te amo Vale. Sé que estás con la tía charlando y contándole de lo bien que la pasamos en Brasil. No fueron suficientes para mí 23 años juntas, pero me los llevo como los más lindos de mi vida. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a hablar de nuestras aventuras. No hay consuelo. Te amo eternamente", le dedicó Eleo Garnica, otra de sus primas.