El reconocido actor Tomás Fonzi, 40 años, una de las figuras revelación de "Masterchef Celebrity", reveló que tiene una arritmia poco frecuente, denominada bradicardia. Sin embargo, optó por no preocupar a sus fans al aclarar que puede hacer vida normal y que incluso juega el fútbol.

“Descubrí que tengo una capacidad cardíaca muy especial”, leyó a su invitado Germán Paoloski en su ciclo No es tan tarde y en ese marco bromeó: “Sabía que eras un tipo de buen corazón. Pero, ¿a qué te referís con esto?”. Entonces el ex "Verano del 98", luego de reírse del chiste, explicó: “Es una condición benigna, se llama bradicardia, y es que mi corazón late despacito, en estado de reposo es lento”.

Fonzi forma parte del reality de cocina Masterchef Celebrity.

“Como vos Zorro”, le dijo el conductor al músico Fabián Von Quintiero, quien se puso serio: “No, yo tengo una arritmia seria”, dijo. Entonces el hermano de Dolores siguió contando: “Esto está todo bien controlado, es como que labura bajo y cuando exijo no va alto, no labura exigido. Yo no lo exijo, juego al fútbol tranqui y eso, pero no es algo grave”, agregó.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la “bradicardia” es el “ritmo cardíaco más lento que el normal”. La condición, en la mayoría de los casos, como es el del actor, no requiere tratamiento. El desempeño de Fonzi por las hornallas más famosas de la televisión dejó perplejo a muchos televidentes. Más de una vez, sorprendió con sus grandes aptitudes para la cocina.