Una camioneta en la que viajaban cinco hinchas de River oriundos de Buenos Aires para ver la final en Santiago del Estero ante Colón colisionó en Santa Fe contra un camión que trasladaba pollos. Cómo consecuencia, cuatro murieron, entre ellos un menor de 5 años.

El accidente se produjo cerca de las 10 de la mañana de hoy, y personal de Bomberos de Esperanza y Laguna Paiva fueron los primeros en acercarse a la ruta 4, a la altura del kilometro 20, en juridiscción de Manucho, donde se originó el choque.

Cabe destacar que la única sobreviviente fue trasladada en estado grave al Hospital José María Cullen, por lo que se aguarda por su evolución.

La palabra del camionero

El camionero resultó ileso y relató al medio Aire de Santa Fe que él venía del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos y la utilitaria desde Nelson rumbo a San Cristóbal. El conductor de la Kangoo mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril. El camionero maniobró para evitar el impacto, pero no pudo.

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, expresó conmovido el entrevistado.