Viviana Puerta fue una de las actrices principales que formó parte del elenco de Chiquititas en las primeras tres temporadas de la novela infantil creada por Cris Morena. Allí le dio vida a Gabriela "Gaby" Morán, la mamá de Milagros "Mili" Urién (Agustina Cherri), una joven que transita una enfermedad luego de dar a luz a su hija que le fue arrebatada de sus brazos. Por suerte, ambas descubren el lazo que las une y viven felices.

La novela tuvo siete temporadas (1995-2001) y se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. También tuvo sus adaptaciones en Brasil, México, y en Argentina regresó a las pantallas en 2003 bajo el nombre Rincón de Luz y una última versión en 2006 con el nombre de Chiquititas sin fin.

Puerta fue una de las caras que acompañó durante tres años al público infantil hasta que dejó la ficción para ir por nuevos proyectos. Antes de ingresar a Chiquititas, la actriz había formado parte de La Banda del Golden Rocket (1991-1993) junto a Fabián Vena, Diego Torres y Adrián Suar.

¿Qué fue de la vida de Viviana Puerta, la mamá de Mili en " Chiquititas"?

Viviana sentía pasión por la actuación desde que era adolescente, pero su padre y madre no compartían este sentimiento. Como tantos jóvenes tuvo que seguir los mandatos sociales de su época y se anotó para hacer una carrera universitaria. Primero pasó por comunicación social, después periodismo, publicidad y mientras tanto el "bichito de la actuación seguía dando vueltas".

Viviana Puerta y Agustina Cherri en Chiquititas.

"En ese entonces me daban un dinero para viáticos y yo me tomaba un colectivo en lugar de dos y caminaba y ahorraba la plata. Además, mi nona siempre me tiraba unos mangos. Al final, cuando junté algo de dinero, me anoté en una escuela de teatro e iba a escondidas todos los sábados a la mañana, de Munro a Caballito. Obviamente, mi mamá sabía, pero mi papá no y así hice todo un año y cuando llegó el momento de la muestra, los invité y mi papá no quiso saber nada y se enojó", recordó la actriz en diálogo con La Nación.

Mientras pasó por aquella escuela de teatro de Caballito hizo su primera audición para un programa de televisión que nunca salió al aire. Sin embargo, eso no la frenó y siguió adelante con su sueño de ser actriz. Al tiempo el productor Cacho Mele la contactó para sumarla al programa Así son lo míos, una telecomedia que se emitió por Canal 13 entre 1989-1990.

Por ese entonces, su madre había firmado su primer contrato de trabajo porque Viviana aún era menor de edad. "Había prejuicios y miedos porque nadie que conociéramos pertenecía al medio artístico y no sabían si era un lugar seguro. Hoy (mis padres) están felices de mi elección", aseguró la actriz.

Después de su debut en la televisión le siguieron otros trabajos: "Clave de sol", Stress Internacional", "Uno más uno", "Montaña Rusa", "Nueve lunas", "Cada día te quiero más", "Verano del 98", "Resistiré", "Frijolito", "Amo de Casa", "El tiempo no para", "Amo de casa", "Mujeres de nadie 2", "Socias", "Un año para recordar", "Dulce Amor", "Sos mi hombre", entre otros.

“Mi paso por Chiquititas fue hermoso. Es increíble como pasó tanto tiempo y sigue siendo tan hermosamente recordado. Cada vez que me cruzo a la gente me recuerdan que fui parte de su infancia. El personaje fue hermoso y la historia de Milagros creo que fue la más fuerte de la ficción. Estoy muy feliz por haber sido parte de eso", expresó sobre su paso por la ficción de Cris Morena en diálogo con TN Show.

Su carrera en la actuación no se forjó solo en televisión, sino que también incursionó en cine y teatro. Durante el primer año de la pandemia de coronavirus, en medio de las restricciones por la cuarentena, se gestó la obra Madres, en la que comparte elenco con Sabrina Garciarena, Florencia Otero y Luly Drozdek.

Este verano la obra puede verse en Teatro Provincial de Mar del Plata. En la escena se proponen "compartir experiencias entre amigas con miradas bien diferentes y que viven con intensidad la tarea en común de ser mamá".

En los más de 30 años que tiene de carrera actoral, Viviana pasó un tiempo alejada de las cámaras de televisión para abocarse a la crianza de sus dos hijos: Miranda, de 16 años, y Pedro, de 19. Durante los primeros años alternó la maternidad y el trabajo, pero cuando tuvo que tomarse un tiempo para dedicárselo exclusivamente a ello lo hizo.

"Estuve varios años sin trabajar. Tuve la suerte de poder decidirlo porque hay madres que necesitan salir a laburar. En mi caso, lo volvería hacer porque siento que no me perdí nada del crecimiento de mis hijos y estuve para todo. Por otro lado, extrañaba una parte de mí porque no era solo madre, sino actriz", expresó.

Una de las últimas ficciones en la que trabajó fue Cuéntame cómo pasó (2017). Hace unos meses se encontraba grabando para la serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella y Gabriel Goity, que tiene fecha de lanzamiento prevista para este año en la plataforma de streaming Star+.