Desde que apareció frente a las cámaras del programa Hiperhumor, interviniendo las irreverentes secuencias humorísticas de capocómicos como Alberto Olmedo, Tato Bores y Tristán con su coqueto striptease, Noemí Alan cautivó al público argentino. Su figura despampanante y rapidez para el humor la convirtieron en un ícono de la televisión argentina, pero su batalla con la adicción la alejó de los escenarios en su momento más alto. ¿Qué es de la vida de la Tana, acercándose su cumpleaños número 63?

Noemí estaba recién entrada en su segunda década de vida para el inicio de los 80. En una década, debutó junto a Juan Carlos Calabró en Calabromas; participó de los icónicos ciclos La peluquería de don Mateo y Operación Ja-Já; filmó "Departamento compartido" bajo la dirección de Hugo Sofovich y junto a Alberto Olmedo y Tato Bores; e intervino en el ciclo Hiperhumor del famoso trío uruguayo conformado por Ricardo Espalter, Enrique Almada y Eduardo D’Angelo; entre tantas cosas más.

La humorista conquistó la pantalla y pronto se subió a los escenarios de calle Corrientes.

En un abrir y cerrar de ojos, las audiencias argentinas se enamoraron de la rubia graciosísima que cada semana se sacaba una prenda en Hiperhumor y prometía con picardía que "para la tanguita, van a tener que esperar hasta la próxima semanita". Pero el mundo del espectáculo se movía con una velocidad vertiginosa, y pronto Noemí buscó ayuda en el lugar equivocado.

"Tenía 21 años, eran las 5 de la mañana. Yo venía de grabar todo el día, de filmar una película, estaba hecha pelota y me preguntaba '¿cómo mierda hace esta gente?'. Una señora me dijo: 'vení, boluda, que yo te explico'. Me llevó al baño de un boliche y me hizo probar", contó Noemí a Crónica HD sobre el inicio de su adicción a la cocaína.

"Estaba muy pasada y me tenía que ir a trabajar directamente. Y ahí fue cuando empezó el declive, porque yo la necesitaba para levantarme, para trabajar. Y en un par de meses estaba totalmente consumida por la cocaína", explicó la cómica. "Al principio es genial y después es la muerte. Perdés los sentimientos. No te preocupás por los demás, o no te das cuenta. Sobre todo en tu familia, no la gente de consumo que está con vos".

El público continuó disfrutando de Noemí hasta bien entrado el siglo 21, la primera década del cual la pasó subida a los escenarios más importantes de Buenos Aires. Pero en 2017, la artista tuvo que decir basta. Noemí estuvo internada en un neuropsiquiátrico durante el 2017, debido a que ya no estaba bien para continuar sin tratamiento. En sus palabras, fue el amor de sus hijos y su familia lo que le permitió salir adelante y volver a soñar con el teatro.

¿Qué es de la vida de Noemí Alan?

Noemí reapareció en la televisión luego de su recuperación.

Hoy en día, Noemí continúa viviendo en Berazategui junto a sus dos hijos, en un terreno amplio donde solía criar perros. "Vivo de la jubilación y hago muchas manualidades que empecé a hacerlas cuando iba a terapia por la depresión. Lo hago para entretenerme, a veces las regalos y otras las vendo. En este momento estoy haciendo ponchitos para mascotas", contó a Teleshow recientemente.

Su lucha con las adicciones continúa día a día, pero puede decir con orgullo que dejó la cocaína y el abuso de alcohol detrás: "Hace dos años estoy en tratamiento más que nada por la depresión, porque el tema del alcohol lo tengo superado, gracias a Dios. Aunque son cosas con las que vas a vivir durante toda la vida porque nunca te curas de eso", resaltó.

A punto de cumplir 63 años, el próximo 25 de junio, la Tana volvió al teatro. Hace unos días fue convocada por la producción del espectáculo Cobra K para hacer un sketch, lo que significó su debut en la revista luego de haber participado en innumerables comedias, tiras televisivas y una decena de películas, junto a tantos otros artistas que dejaron su marca en el espectáculo nacional.