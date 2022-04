Cuando era simplemente un niño de 5 años, Carlos Pedevilla fue seleccionado en un casting de más de 50 chicos para hacer el personaje del amigo de Guido Kaczka en Clave de Sol. A través de una fotografía en la que se lo veía en un caballo salió elegido.

Lorena, la hermana del actor fue quien mandó la foto del pequeño mediante una carta. Por supuesto que con la autorización de Edilma, su madre. Un poco después, la productora llamó al hogar de la familia para decir que querían conocer al chico y querían hacer una prueba de cámara.

Al llegar al lugar para que los directores lo conozcan, un productor dijo: “lo quiero a él”. Esta historia llama mucho la atención, ya que el niño no había dicho ni una sola palabra. No llegó a hacer el casting, pero ya tenía su lugar fijo en la tira.

La foto que presentó la hermana de Carlos.

En diálogo con Teleshow, Carlos dijo que “era gordito, cachetón y tenía pecas. Mi cara llamaba mucho la atención”, por lo que cree haber sido escogido por eso. En la novela Clave de Sol tenía compañeros como Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Pablo Rago, Emiliano Kaczka.

Al ser tan pequeño de edad, Pedevilla no sabía leer. Por esa razón, para aprender los guiones repetía las palabras que leía su madre. Cuando no le salía el diálogo que tenía que decir en la ficción “lloraba. Era autoexigente desde chiquito. Quería que me saliera como tenía que ser”, declaró el hombre.

Carlos junto a Cris Morena.

Después de su participación en Clave de Sol, fue parte de otros proyectos como El árbol azul, Alta comedia, Corazón de Tiza, El club de los baby sitters, Regalo de cielo, Chiquititas junto a Romina Yan, Trillizos, dijo la partera, con Guillermo Francella y Laura Novoa.

Después de su trabajo en Trillizos, su vida cambió de rumbo por completo. Cuando cumplió 18 años “tenía que elegir si seguía por el lado de la televisión o empezaba a trabajar de otra cosa”, expresó el hombre.

Finalmente comenzó a trabajar en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Vicente López, con un puesto administrativo desde hace 22 años.

“La vida va cambiando mucho. Tenía responsabilidades, cosas que pagar. Vivía con mis padres y ayudaba económicamente en mi casa”, declaró el actor. Además, Pedevilla tuvo un lado inclinado en la política ya que durante 15 años militó en la Unión Cívica Radical (UCR).

En 2012 hizo un programa de radio durante 7 años por convocatoria de un amigo. En el transcurso de este tiempo dejó de ser el entrevistado y pasó a ser el entrevistador. “Las primeras notas estaba un poco duro, no voy a decir que no”.

Cinco años más tarde regresó a la actuación con una obra teatral: La tía de Carlos. Durante el 2020 tenía un proyecto, pero no llegó a concretarlo debido a la pandemia por coronavirus. “Fue una pandemia muy dura, muy fea”, recordó el actor que en octubre 2020 perdió a su madre.

Carlos en la radio.

Gracias a la virtualidad comenzó a hacer entrevistas mediante su cuenta de Instagram. Así, empezó a hablar nuevamente con sus excompañeros de elenco como así también conocer a actores nuevos.

Durante la cuarentena, Daniela Alberti lo contactó para programar una obra juntos. Así, comenzaron a especificar los detalles de Celos de remate que se muestra todos los sábados de abril en el Teatro Vitral.

Para Carlos, haber conocido a su actual compañera “fue unas de las cosas más lindas en una pandemia tan triste”.