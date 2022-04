La década de 1990 estuvo marcada por la aparición de varios programas de televisión que se convirtieron en un fenómeno entre adolescentes, niñas y niños. Uno de los ciclos imperdibles era Jugate Conmigo, el show conducido por Cris Morena que impulsó la carrera de varias figuras que se consolidaron en Argentina y el mundo: Luciano Castro, María Susini, Michel Brown, Romina Yan, Coraje Ábalos, entre otros.

Coraje Ábalos fue uno de los "galancitos" que se sumó a la segunda temporada del programa que debutó en la televisión argentina en 1991 y duró hasta 1994. Su verdadero nombre es Roberto Rafael Martín y nació en Santiago del Estero, pero cuando empezaba el secundario se mudó a Buenos Aires.

El sobrenombre se lo debe a su hermana Valentina, quien en 1972 tenía poco más de un año y escuchaba hablar de los protagonistas de Los hermanos Coraje. Cuando Ábalos aún se encontraba en la panza de su mamá, su consanguínea lo llamaba "hermanito Coraje", nombre que intentaron ponerle legalmente, pero no fue no posible.

De todas maneras, después de su nacimiento jamás lo llamaron Roberto y "Coraje" quedó inmortalizado para siempre. Los jóvenes que pasaron por Jugate Conmigo demostraron sus destrezas para el canto, el baile y la actuación, pero el caso del protagonista de esta nota fue distinto.

Coraje de Jugate Conmigo: ¿Cómo empezó en el programa?

La llegada de Coraje al programa que conducía Cris Morena fue casi por "casualidad". En aquel entonces, un productor del programa lo había visto junto con su abuelo y se "acordó" de él. "Yo estudiaba locución, no tenía una vocación, pero pensaba que mi vida apuntaba a lo periodístico", contó en diálogo con Gente.

Coraje Ábalos se sumó a Jugate Conmigo 1992 (segunda temporada).

A Coraje Ábalos nunca se le había cruzado por la cabeza ser actor, hasta que un día salió en televisión y millones de personas empezaron a reconocerlo en la calle. Un productor del programa le comentó que estaban en búsquedas de reemplazos para dos chicos que iban a irse, pero en un primer momento dijo que "no".

Sin embargo, su círculo más cercano lo alentaba para aceptar, porque si no lo hacía estaba "loco". Así fue cómo se acercó y Cris Morena lo encaró: "Vos sos el chico que no queire jugar con nostros". Coraje hizo el casting y pasó a formar parte del staff de la segunda temporada de Jugate Conmigo.

¿Qué hizo Coraje Ábalos después de Jugate Conmigo?

A los tres meses de haber empezado en el ciclo que se emitía por Telefe, le dieron un últimátum: tenía que cambiar su actitud para seguir. El ex Jugate conmigo contó en más de una ocasión que no la había "pasado bien" y que "no encajaba" en el programa. Sin embargo, después de aquella advertencia se relajó, él era de esconderse atrás de las coreografías.

Coraje estuvo un año en el programa que cautivó a los adolescentes y jóvenes de la década del 90. Como aún tenía contrato con Telefe, a él y otros compañeros más los enviaron a tomar clases de actuación con Raúl Serrano y a jugar fútbol en Ritmo de la noche.

Después de pasar por dichos programas llegó el turno de la ficción. Su primer trabajo como actor fue en la miniserie Quereme, protagonizada por Cris Morena y Juan Palomino, allí también compartió elenco junto a su ex compañero de Jugate Conmigo Octavio Borro, de quien es muy amigo hoy en día.

Luego le siguieron otras producciones como Montaña Rusa; La hermana mayor, con Juan Leyrado y Leticia Brédice; 90 60 90 modelos, donde hizo de galán de Natalia Oreiro; Gasoleros; Tiempo Final; Son Amores; Mosca & Smith; Solamente Vos; Historia de un clan; entre tantas.

Coraje Ábalos fue el galán de la China Suárez en "Solamente Vos".

Una de sus participaciones más recientes en la ficción fue en Pequeña Victoria, donde realizó una participación especial con el personaje de Gustavo. Lo último que se supo del actor, de 49 años, es que se reparte entre la convocatoria a castings y la criaza de su hijo de 10 años, fruto de la relación con la también actriz Mónica Antonópulos.