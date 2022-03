Un insólito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio situado en la ciudad de La Plata que captaron el momento en que un repartidor de delivery abrió el paquete de un cliente y "picoteó" una porción de comida. La secuencia no terminó ahí, sino que el joven volvió en reiteradas oportunidades al edificio y amenazó al hombre para que guarde silencio y no lo mande al frente con la empresa.

El episodio tuvo lugar durante el último feriado en el que un joven pidió comida por delivery para evitar salir de su hogar. A los minutos el repartidor tocó timbre, la víctima tomó el pedido y subió de nuevo a su departamento, donde descubrió que una parte de lo solicitado había desaparecido. Sorprendido, recurrió a las cámaras de seguridad del edificio para comprobar qué había pasado y entonces descubrió que el cadete que le había llevado la comida hasta su casa se había quedado con una parte de ella.

"Miren cómo los repartidores de Rappi Argentina se roban los pedidos de los clientes en La Plata", escribió el joven indignado en las redes sociales, donde compartió las imágenes que rápidamente se viralizaron.

El pedido de disculpas por parte de la empresa.

Y agregó: "Lo peor de todo es que no tengo una sola respuesta del soporte y el pibe ya vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa! Medio pedido se robó".

Inmediatamente la compañía se puso en contacto con el cliente damnificado y le pidió disculpas por lo sucedido.

.

¿Qué dijo el repartidor acusado de "picotear" el pedido de un cliente?

Por su parte, el cadete salió a excusarse por lo sucedido y dio su versión de los hechos a los medios locales.

"El cliente no atendía, no dejó su número de departamento, le escribí y no contestaba", explicó según consignó el diario El Día.

"(Yo) lo daba por cancelado y encima cuando pasa eso lo tengo que pagar. El flaco aparece más tarde, cancela el pedido y se lleva igual los bizcochos y facturas. No es justo que me escrache, cuando él también tuvo su parte ya que igual se quedó con la comida", manifestó el repartidor.