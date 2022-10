Un suceso generó gran indignación en las últimas horas. Un grupo de padres denunciaron que el dueño de un colegio privado decidió dejar sin vacantes para el 2023 a ocho alumnos con discapacidad porque "bajan la vara de la escuela". Los progenitores afirman que tras la renovación en la dirección escolar, “cambió la política de inclusión”.

El hecho sucedió en la institución privada Magno College en la localidad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar. donde las autoridades les comunicaron la semana pasada a los padres que sus hijos no podrán continuar estudiando en la institución durante el 2023.

Según los padres, el aviso donde les informaban que no habría rematriculación para sus hijos fue vía mail y luego mantuvieron una reunión para conversar sobre esa decisión. Sin embargo, no se llegó a una solución dado que las autoridades escolares que no tenían intenciones de modificar su postura.

La carta que le llegó a una de las familias de los chicos donde les informan que no le renovarán las matriculas a su hijo el próximo año.

Pablo Basz, padre de Emanuel, de 10 años y quien tiene Síndrome de Hunter, lo cual lo afecta neurológica y físicamente, aseguró que después de ser informados de la decisión tuvieron una reunión con las autoridades y el dueño de la escuela sostuvo que la presencia de su hijo "baja la vara de la escuela”,

“El dueño explicó que es como un departamento que está en alquiler, y que él puede decidir año a año renovarle al inquilino el contrato. ´Emanuel no habría sido matriculado por ninguna otra escuela ni lo va a ser y ninguna empresa le va a dar empleo el día de mañana´, nos dijo”, contó Basz sobre la reunión que mantuvo con el dueño del Magno College.

El papá de Emanuel reconoció que la institución hace un tiempo era un modelo de inclusión, pero que con la llegada de la nueva directora eso cambió y empezaron a notar “obstáculos” en el día a día antes de ser informados de que deberán buscar otro colegio para sus hijos para el siguiente año.

Por su parte, el hombre destacó que los otros padres y los compañeros de Emanuel se mostraron en total disconformidad con la decisión de la escuela y hasta les expresaron sus deseos de que pueda continuar en la escuela.

En ese sentido, Pablo Basz señaló que pretende que su hijo siga en la institución escolar y que el dueño del colegio y la directora admitan que "cometieron un error". “Nuestra postura es que Manu pueda seguir en esta escuela. Lo hacemos en base a que puedan reflexionar. Somos optimistas en que puedan cambiar. Entender que lo que pensaban, decían, lo que decidían era un error que era contrario a la ley", expresó el padre en diálogo con CRÓNICA HD.

Y agregó: "Espero que dé marcha atrás. Probablemente ciertos valores y principios los tiene, quizás los cambie, quizás no. pero quizás pueda mentirse a sí mismo y actuar como corresponde".

En tanto, el grupo de padres llevaron adelante una denuncia en el INADI y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para encontrar una solución. “Buscamos al menos la condena social”, expresó Pablo.

Por último, desde la escuela Magno College respondieron que “no tienen nada que explicar” sobre este tema porque es una situación “confidencial”. Asimismo, el Ministerio de Educación explicó que están al tanto de la situación desde el fin de semana largo y que en las primeras horas martes se apresentaron en el lugar pidiendo una notificación de los motivos de esta decisión de las autoridades.