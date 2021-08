El Día de la Futbolista Argentina se celebra oficialmente por primera vez este 21 de agosto en homenaje a Elba Selva, exjugadora argentina que convirtió cuatro goles en un triunfo histórico contra Inglaterra durante el Mundial de México de 1971. La ley nacional 27.596 que instauró al 21 de agosto como Día de la Futbolista Argentina fue promulgada el 17 de diciembre de 2020, por lo que mañana habrá distintas actividades en varios clubes.



El objetivo de la normativa fue visibilizar los torneos femeninos de fútbol, a sus jugadoras -históricas y actuales- y sus demandas laborales y deportivas.

.

A pesar del fanatismo futbolero de la Argentina,y Las Pioneras, como se autodenominaba aquel grupo de jugadoras.

Esto es así ya que en aquellos años el fútbol "no era para las mujeres", era amateur y no recibía ningún tipo de ayuda económica.

Foto de 1971. Recién en 1991 la FIFA organizó un mundial femenino.

Sin embargo, en 1971 un grupo de 17 futbolistas argentinas viajó a México para disputar un Mundial que, si bien no fue reconocido por la FIFA ni tuvo la cobertura que hoy sí tienen los torneos femeninos, marcó un antes y un después para la selección nacional. Recién en 1991 la FIFA organizó un Mundial femenino.



Una vez en México, Las Pioneras realizaron todo tipo de actividades destinadas a recaudar dinero para poder pagar su viaje de regreso y la estadía, considerando que no contaban con auspiciantes ni entrenador, pero sí con un sueño mundialista.



Pero el esfuerzo valió la pena porque aquel 21 de agosto en un Estadio Azteca colmado de personas vencieron por 4 a 1 a Inglaterra con los cuatro tantos de la zurda argentina.

.

La Selección Argentina de fútbol femenino en el Mundial de Francia 2019.

Selva, queporque en ese momento trabajaba en una fábrica de alambres y tenía un hijo de dos años.Su marido Raúlpara ella, la apoyó para que viajara, sin pensar que a su regreso la despedirían de la fábrica.más que en forma esporádica y mantuvo oculta su experiencia mundialista por 48 años.



"No sabían nada mis vecinos ni mis profesores del Polideportivo de la Municipalidad de General Rodríguez. Recién cuando me contactó Lucila Sandoval (exarquera que se encargó de juntar a Las Pioneras y dar a conocer su historia) lo conté", dijo Selva en una entrevista.



Lejos de los medios y las redes sociales, la exgoleadora igualmente sabe que la realidad que está viviendo el fútbol jugado por mujeres hoy es muy diferente a la de su época.



"Es lindo lo que está pasando ahora. Hay muchas más chicas que lo juegan en todo el país. Falta mucho pero se dieron pasos muy importantes. Lo que más me gustaría es que las jugadoras cobren y puedan vivir del fútbol", expresó.