"Los primeros años de vida los marca para siempre. Por eso el amor que se les brinda a los niños durante la infancia es muy importante porque es el que les da la fortaleza para ser los adultos del mañana", dijo Sonia Concina, presidenta de la Fundación Leandro Olmos, que actualmente ayuda a más de mil niños en situaciones de vulnerabilidad, en diálogo con cronica.com.ar.

La Fundación Leandro Olmos, nació en 2009 en homenaje a uno de sus hijos que falleció de cáncer a los 19 años. "No queríamos que su vida pasara desapercibida", expresó Sonia este medio, por eso, en 2013, cuatro años después de haber tenido que atravesar la dolorosa pérdida, junto a su esposo y sus tres hijos: Natalia, Florencia y Lucas, le dieron vida a este sueño que les permitió mantener para siempre a Leandro presente.

El amor que Sonia tenía para dar era tal, que años más tarde se materializó en "La Casa de Leandro", y "Jallalla", dos hogares convivenciales que actualmente dependen de la fundación por los que ya pasaron más de 60 niños."Gracias al hogar cambié, es todo el día encontrarme con el amor de Leandro en todos esos niños", expresó Sonia que describió el encuentro diario con los chicos "como una renovación permanente".

21 niño del hogar "La Casa de Leandro" están en edad escolar (Gentileza Facebook La Casa de Leandro).

"La Casa de Leandro", actualmente hospeda a 15 niños de 4 a 10 años, mientras que "Jallalla", acoge a 12 bebes de 0 a 3 años. Ambas instituciones reciben niños que se los otorga Niñez de la Ciudad de Buenos Aires que "están judializados", es decir, que fueron víctimas de situaciones de abuso, maltrato y abandono, por lo que fueron sacados de sus casas. "Algunos vienen muy dañados sobre todo psicológicamente", agregó Sonia.

Por eso el hogar se convierte "en su familia", durante el tiempo en el que el juez decide si serán adoptados o si regresan con su familia.

Desde hace ocho años Sonia se dedica plenamente en llevar adelante los hogares, tarea que la describe como "sanadora". "Es un trabajo super lindo, lo que se recibe de parte de los niños nunca se lo imagina, porque uno piensa que va a darles contención, amor y cariño, y la verdad es que es mucho más lo que se recibe".

En el hogar tienen distintas actividades (Gentileza Facebook La Casa de Leandro).

En ese sentido, Sonia destaca el "gran poder resiliente" que caracteriza a los niños y puntualiza que "es hermoso" ver la transformación de los niños desde que llegan al hogar a un mes después. "Es impresionante como les cambia la carita", señaló. Es que según expresó, su objetivo es que todos los niños que pasen por allí "salgan sin tener ningun tipo de resentimiento por lo que les tocó vivir, sino que se hayan sentido amados, cuidados, queridos, como ellos se merecen".



Más de 30 personas trabajan todos los días, entre operadores, personal de limpieza, cocineras y equipo técnico, para que los hogares funcionen y los niños puedan tener la infancia que merecen.

Actualmente, del total de niños que viven en "La Casa de Leandro", 21 están en edad escolar y asisten a la escuela. Sonia contó que los días en el hogar transcurren como en la casa de cualquier familia: "Almuerzan antes o después de ir al cole, depende el horario. Después juegan en el patio, hacen las tareas, meriendan, ven un poco de tele, pintan, los llevamos al médico si necesitan. Hacen todas las actividades comunes de los más chicos".

Al consultarle cómo le gustaría que los niños recuerden el hogar tras su paso por allí, Sonia no dudó y respondió: "Me gustaría que lo recuerden como un lugar en el que recibieron mucho amor y que se sintieron felices. No que perdieron tiempo, sino que lo ganaron en amor y crecimiento, para en un futuro ser una buena persona".

La Casa de Leandro actualmente hospeda a 15 niños (Gentileza Facebook La Casa de Leandro)

Actualmente, 67 niños pasaron por los hogares, con los que siempre intentan seguir en contacto pese al paso del tiempo. "Es hermoso y gratificante ver que los niños están bien", aseguró.Aunque a veces le toca sortear situaciones difícies, Sonia expresó que desde la fundación hacen todo lo posible "para brindarles a los chicos el mejor apoyo y que puedan superar lo que vivieron".

En ese sentido, Sonia destacó que su familia y el equipo técnico de la psicopedagoga y pediatra son un apoyo fundamental en el camino que transita, para enfrentar situaciones adversas, ya que según contó "uno aprende a ver situaciones que a veces cree que son abrumadoras, pero tienen salida". Su otro sostén es la Fe. "Aprendí a creer distinto, esto es para mi la renovación espiritual de todo, nos enfrentamos hacia el futuro, entonces les ofrecemos lo mejor para que puedan mejorar lo malo que les pasó anteriormente", afirmó.

Donaciones por el día del Niño:

En el marco de la campaña de donación de juguetes que emprendió la fundación Leandro Olmos por el día del Niño, la presidenta de la organización remarcó que la cantidad que recibieron fue mucho menor en comparación a años anteriores. En esa línea, Sonia remarcó que "lo mas importante son las ganas de querer ayudar". "Hay mucha gente que piensa que porque no tiene plata no puede ayudar, pero hay muchas formas de ayudar, se puede venir a compartir con los chicos", comentó para concluir.