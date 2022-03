Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Córdoba, tras la despresurización de la aeronave, de manera que seis pasajeros tuvieron que ser atendidos por pánico, presión o dolor de oídos.

Se trata del vuelo 1516 de Aerolíneas Argentinas que despegó desde Córdoba rumbo a la provincia de Salta con 140 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Sin embargo, a los 10 minutos de despegar, se vieron obligados a tomar esta medida de emergencia que originó "nerviosismo" entre los viajeros, quienes requirieron asistencia médica.

Desde las fuentes de la aerolínea, en diálogo con GO Noticias, precisaron que el avión logró realizar un aterrizaje "normal", aunque la situación de emergencia dejó a pasajeros con alguna afectación como pánico o presión.

"Se llevaron a cabo los protocolos de emergencia que, en una presunta despresurización, implica la caída de máscaras y el procedimiento en tierra que incluye bomberos y ambulancias", explicó Aerolíneas. En ese sentido, en el lugar se desplegaron siete ambulancias. Además, a raíz de este incidente, se registraron demoras en otros vuelos programados en Córdoba.

Los testimonios de algunos pasajeros

Una pasajera llamada Carolina que iba a bordo de la nave, describió: "Empezó a bajar en picada. Escuchamos una voz desde la cabina que decía que era una emergencia. Se escuchaba lo que hablaba el capitán con tierra. Nos asustamos".

Guadalupe, otra pasajera, en diálogo con Cadena 3, contó: "El aterrizaje fue de emergencia. Nos dicen que a raíz de una despresurización. Había olor a humo, y gente lesionada, con sangrados en la nariz y ataques de pánico".

Por su parte, otra mujer que iba a bordo del avión en cuestió, expresó a radio Mitre Córdoba, que sintió un "dolor espantoso en el oído". Y agregó: "Creo que hay gente a la que se le perforó el tímpano. Yo me recuperé. Cuando bajamos estaba todo el despliegue de ambulancias y bomberos en Córdoba”,

"Cuando el comandante llamó a emergencias me sorprendió porque, en 35 años de fuerza aérea y haber viajado por todo el mundo, es la primera vez que me pasa", dijo a Canal 10 Carlos Mercado, quien es ingeniero aeronáutico y se encontraba entre los pasajeros.

El profesional destacó el trabajo de la tripulación, a la que calificó de "muy profesional", en el manejo de la situación adversa que los hizo practicar un "descenso precipitado" a 12 mil metros de altura.

Otro pasajero llamado Hugo, describió todo el procedimiento como "minutos de alta tensión".

"Cuando bajan las máscaras no podía respirar, no veía que se inflara, no me entraba aire, me dolía la cabeza y el oído parecía que me iba a explotar. Es desesperante el ruido del avión descendiendo cuando uno no sabe que tal mal es lo que pasa", explicó a Cba24.com.ar.

Tras el aterrizaje forzoso en la pista de la todos los pasajeros fueron atendidos por servicios de emergencias. Afortunadamente ninguno presentaba cuadros graves ni requirió internación.