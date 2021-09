Tras el papelón del pasado domingo en Brasil, la Selección Argentina tendrá este jueves un nuevo encuentro ante Bolivia en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Antes del comienzo del partido, presentarán el nuevo tema oficial del seleccionado, llamado "El Campeón".

Fue compuesto por cantante de rap y trap de Córdoba, Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido como Luck Ra, quien lo cantará en el estadio de River. El nombre de la canción fue elegido por medio de una encuesta en la aplicación de socios.com y Token Oficial de la AFA.

Todo surgió luego de la victoria albiceleste en el Maracaná en la final de la Copa América y el encargado de anunciarlo fue el 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino.

"Estamos contentos de anunciar esta acción con Sony Music, una compañía tan destacada en el ámbito musical y artístico. Es importante para nosotros llegar a nuevas audiencias y trabajar con artistas y compañías de primer nivel. Ante un hecho tan importante como haber logrado la Copa América luego de tantos años, nos parecía interesante esta alianza para plasmarlo con una canción oficial", aseguró.

Escuchá "El campeón" por Luck Ra

Así es la letra de "El Campeón"

Y yo que estaba tan loco por vos (Por vo')

Y hoy que te tengo, no te suelto más

Festejé tanto que se fue mi voz (Se fue mi voz)

Pero mi recuerdo quién lo va a borrar

Y pasé tanto esperándote (Esperándote) Es que el sentimiento siempre fue tan grande

Que sabía que iba a suceder (Iba a suceder)

Y te juro que a pesar de todo

Yo jamás perdí la fe (Jamás, jamás)

Podrías irte para cualquier lado

Voy a estar acompañándote

Porque lo mejor a tu lado fue

Y te sigo a todos lados donde vas

Contigo me siento el campeón

'Tá todo en el corazón

Esta locura no entiende de razón

Y no importa lo que digan los demás

Ellos no saben cómo soy

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy

Lo que por ti daría

.

Te seguiría amando por má' que pasen lo' días

Porque la vida se nos va, pero no la alegría

De el saber que en algún momento tú fuiste mía

Hay mucha gente que habla, pero no me fijo en eso (Eso)

Valió la pena esa' noche' que peleé por esto (Esto)

Porque sé cada detalle, tu color, tu peso (Oh)

Y si quererte es un delito, que me metan preso

Y hoy (Hoy)

Desde que te tengo ahora sé lo que es ser un campeón (Campeón)

Y el orgullo que tengo nadie puede sacármelo (Sacármelo)

Porque todo lo que hago, siempre fue por tenerte a vos (Tenerte a vo')

Y te sigo a todos lados donde vas

Contigo me siento el campeón

'Tá todo en el corazón

Esta locura no entiende de razón

Y no importa lo que digan los demás

Ellos no saben cómo soy

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy

Y te sigo a todos lados donde vas (Lo que por ti daría, te seguiría amando por más que pasen lo' días)

Contigo me siento el campeón (Porque la vida se nos va, pero no la alegría)

'Tá todo en el corazón (De el saber que en algún momento tú fuiste mía)

Esta locura no entiende de razón (Hay mucha gente que habla, pero no me fijo en eso)

Y no importa lo que digan los demás (Valió la pena esa' noche' que peleé por esto)

Ellos no saben cómo soy (Porque sé cada detalle, tu color, tu peso)

Ni lo que daría por vos

Yo te sigo a cada lado donde voy...