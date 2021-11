Tras meses de preparación y picanteo en las redes sociales, la pelea entre el youtuber uruguayo Yao Cabrera y el campeón mundial de boxeo Marcos 'El Chino' Maidana está cerca de concretarse. Según informó Christian Manzanelli, representante y organizador del evento, a la revista Pronto, ambas figuras estarán a pocos pasos de subirse al ring en lo que promete ser la pelea del año.

En diálogo con el mismo medio, Maidana reiteró el entusiasmo frente al encuentro que también compartió a través de sus redes sociales: "Peleé con un boxeador amateur pero una vez que me convertí en profesional nunca más lo hice. Esto salió porque él hizo un desafío y yo no le di mucha importancia. Después pasó el tiempo y sí, lo tuvimos en cuenta... Queremos llevarlo a cabo porque hay muchísima expectativa y esperamos que salga todo bien", afirmó.

A pesar de sus ansias por subirse al ring con Cabrera, el campeón superligero y wélter de la AMB no expresó duda alguna de su victoria: "No pienso en ningún momento en perder, estoy entrenando muy bien. Va a ser imposible perder esa pelea. Él es un novato y nunca peleó. Por mi experiencia creo que le puedo ganar", aseguró.

El pronóstico de Maidana también fue respaldado por un número de personalidades en las redes sociales, incluyendo el recientemente fallecido boxeador Jorge "Acero" Cali: "Yao es un loco trastornado, lo ha demostrado infinidad de veces, pero esta vez es un loco peligroso. Esta pelea se puede hacer pero va a ser pelea, Marcos no es Mayweather, lo va a mandar al Chacarita", había declarado hace meses en comunicación con Crónica HD.

Maidana vs Cabrera, "la pelea del año"

Ambas partes ya comenzaron a entrenar para el anticipado enfrentamiento.

El enfrentamiento entre el influencer y el profesional comenzó a planearse a mediados de año, cuando Cabrera fue inspirado por la pelea entre el youtuber estadounidense Jake Paul y el campeón de boxeo norteamericano Floyd Mayweather. "Estaba viendo ese combate, miré Twitter y me llegaban cientas de menciones que me decían que tenía que pelear contra el Chino Maidana, así nació todo", comentó Cabrera sobre el motivo de su pelea contra Maidana.

"Él no quería pelear contra mi, pero cuando lo agité en las redes sociales, aceptó y dijo que me va a moler a piñas", agregó en diálogo con crónica.com.ar. Cabrera aseguró que cuando Maidana aceptó el combate, no se relajó, sino que le dio "un poco de temor", debido a que el pugilista "no quiere un show, quiere pelear de verdad y romperme las costillas para que me vaya, porque yo prometí que si pierdo me vuelvo a Uruguay".

Los detalles de la pelea aún están por ultimarse, pero ambas partes expresaron deseos de encontrarse en el Luna Park para un combate de exhibición con definición por nocaut. Además de estar ocupado organizando el evento, anticipado para diciembre de 2021, Maidana también está considerando una serie autobiográfica con detalles exclusivos de su carrera, producida por el mismo Manzanelli: "No tenemos aun nada en concreto pero tenemos mucha tela para cortar", reveló el manager.