Cuando parecía que las consecuencias del Wanda Gate tendían a desaparecer, las entrevistas que dieron sus protagonistas recudreció el escándalo y hasta La Chabona se metió en la polémica. Primero fue Wanda Nara la que le contó a Susana Giménez cómo fueron sus últimas semanas, tras el affaire de Icardi con la Actriz. Y días más tarde fue el turno de hablar de Eugenia "La China Suárez", entrevista por Alejandro Fantino para la plataforma Star +, y aunque no no se refirió a cómo quedó el vínculo con el futbolista, en las últimas horas trascendió que habría contactado de nuevo al futbolista del PSG.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no...”, aseguró la ex pareja de Benjamín Vicuña en el mano a mano que tuvo con el conductor. “El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, agregó de forma contundente.

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, dijo la actriz. “Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones que es por mi personalidad”, subrayó.

Esa fue la primera vez que la China Suárez habló en publicamente del episodio, ya que anteriormente se había expresado en sus redes sociales, a través de una carta abierta en la que dio a entender que Icardi le había asegurado que estaba en crisis con Wanda.

Días atrás, Wanda Nara habló por primera vez sobre el escándalo amoroso en el que se vio envuelta y que ella misma sacó a la luz. “¿Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, le preguntó Susana. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, dijo en referencia a la China, a quien nunca mencionó.

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia”, señaló en referencia a “Otra familia que te cargaste por zorra”, la frase que desencanedó el escándalo en la tarde del sábado 16 de octubre y que remitía a situaciones anteriores que involucraron a la China con otros hombres casados, como Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

¿Qué decía el mensaje que le mandó la China Suárez a Icardi?

Según periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, la China y Mauro Icardi habrían mantenido una charla luego de la entrevista del pasado lunes. “Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia”, sostuvo el conductor.

“Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa”, agregó el periodista, dando a entender que la actriz no siente rencor alguno hacia el delantero del PSG, pero que ya no le interesa saber nada de él.

“Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, le habría escrito Eugenia, poniéndole punto final al asunto. Por su parte, Icardi no le pidió disculpas y sólo se limitó a decir: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.