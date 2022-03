Este viernes, el conductor, productor y periodista Gerardo Rozín falleció a causa de un tumor cerebral a sus 51 años de edad. La cara de "La peña del Morfi" sucumbió a la enfermedad terminal luego de una lucha de varios meses, por la cual se había alejado de la televisión argentina en medio de preguntas y rumores que fueron confirmados de la peor manera.

"Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender, porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario", había asegurado a la prensa sobre la licencia que lo alejó de la conducción por un año.

Con publicaciones y colegas recordando su extensa carrera en los medios de comunicación argentinos, resurgió en las últimas horas la vez que Rozín habló de la muerte. En una de las raras ocasiones en las que el periodista fue el entrevistado y no el entrevistador, durante un diálogo con Victor Hugo Ghitta para LN+, Rozín realizó una confesión que hoy se vuelve trágica:

"Mi peor miedo es morirme joven", respondió sin dudar la pregunta del entrevistador. "Mi peor miedo es el cáncer, porque a buena parte de mi familia se la llevó el cáncer: mi mamá, su hermana, mis cuatro abuelos. Tengo muy presente de qué se trata todo el proceso: desde el momento en el que te enterás, cuando aparece que se levantan, es algo que lo tengo demasiado aprehendido y ese es mi miedo", aseguró.

El conductor de "La peña del Morfi" confesó que su peor miedo era el cáncer. (Cortesía La Nación)

Desafortunadamente, su peor miedo se volvería realidad cuando, al final de una extensa lucha, falleció a causa de un tumor cerebral. "Me gustaría recordarme a mí mismo volando por la escalera", agregó más tarde en el mismo diálogo. "Yo vivía en un séptimo piso y mi mejor amigo en el primero, subíamos y bajábamos las escaleras volando. Había un momento donde volábamos. Era como una sensación de libertad enorme y dominio del cuerpo que, como verás, después se hizo imposible de alcanzar", finalizó.

El último adiós a Gerardo Rozín

El conductor y periodista falleció este viernes, rodeado de sus afectos.

Gerardo Rozín falleció este viernes en su casa situada en Núñez, rodeado de sus afectos. Sin embargo, sus restos no permanecerán en Buenos Aires; en su lugar, descansarán en la ciudad de Rosario, de donde era oriundo, y amaba regresar cuando sus compromisos laborales se lo permitían.

Por ahora, el cuerpo de Rozín fue llevado a la cochería Caramuto, ubicada en la avenida Independencia, en el barrio porteño de Almagro, donde se realizó el velatorio este sábado de 11 a 15. Luego sus restos serán traslados a Rosario, al cementerio Israelita, donde también fue inhumada su mamá.