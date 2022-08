Jésica Gómez, más conocida como "Osito", reveló un tremendo suceso que marcó un antes y un después en su vida. La exparticipante de la casa más famosa del país contó un dramático acontecimiento que sufrió su madre Marta Ibarra, quien casualmente realizó el casting para entrar a la nueva edición del reality.

"Osito" brindó detalles de la relación de violencia entre su madre y su difunto padre. En ese contexto, contó que cuando rompieron relación 10 años antes de su nacimiento, su madre le confesó que sufrió una violación por parte de su papá, y que en ese momento, lo naturalizó "porque vivían en el mismo techo".



A partir de ese testimonio, Jésica Gómez lanzó la frase contundente y que en cierto punto marcaría su destino: "soy producto de una violación". Su padre falleció en 1999, y cuando ella tenia 14 años, recién conoció la verdad de su historia por la revelación de su madre. "Lo único que le pregunté fue por qué había sido tan malo con mi mamá y no llegó a decirme nada", relató la exparticipante de GH.



Si bien afirmó que nunca realizó terapia por el particular hecho y haberse enterado que existían altas chances de que su padre sufriera esquizofrenia, pudo perdonarlo, seguir adelante con su vida y "agradecer todos los días" a su mamá por haber "decidido tenerme".

¿Qué es de la vida de "Osito" de Gran Hermano?

Gran Hermano resultó ser un espacio para que muchos de sus participantes tengan la oportunidad de saltar a la fama. Algunos quedaron en el camino, y otros, marcaron una huella tras el paso por el reality.

Estudia Psicología en la UBA, es actriz y productora (Instagram)





Jésica Gómez es reconocida por su apodo relacionado al popular hit "El beso del osito", que trascendió en el año 2007 por su intenso romance con el participante Jonathan Dieguez, y además, por su carisma frente a las cámaras. "Cuando entré al reality yo quería ser famosa" relató la exparticipante, quien ocupó el octavo puesto del certamen que marcó picos de rating de la época.



Habiendo disfrutado la fama que le otorgó su paso por Gran Hermano, hoy en día mantiene un perfil bajo, y se dedica de lleno a la actuación y a la producción. En los próximos días aparecerá en la película argentina "Lennons" y también ensaya para la obra teatral, "El ídolo", en el Centro Cultural San Martín. Además, estudia la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires



Lejos de la imagen juvenil de 21 años que supo cautivar a la gente con su encanto, hoy con 36, transcurre la mayoría de su tiempo al cuidado de su hijo Kalel, de seis, fruto de la relación con su exmarido, el humorista Santiago Domínguez.

La relación con los exparticipantes de Gran Hermano 2007

Respecto a la relación con sus excompañeros de Gran Hermano 2007, "Osito" mantiene una profunda amistad con Griselda Sánchez, la mendocina que supo ser tapa de la revista Playboy. Además, contó que en los próximos meses realizarán un programa de radio con Diego Leonardi, Sebastián Polastro y Nadia Epstein.

"Osito" junto a sus excompañeros de GH (El Destape)





Otro particular detalle que agregó de su relación con los exGH es que entre todos mantienen un grupo de WhatsApp, a excepción de Claudia Ciardone, la ex novia de Ricardo Fort; y Marianela Mirra, ganadora del certamen.



Respecto al futuro Gran Hermano 2022, con probable inicio para el mes de octubre, Jésica Gómez no sabe si participará ocupando un rol en la próxima edición, pero aun así le dejó un particular mensaje a los futuros participantes por medio de Instagram:



"Disfruten el momento, sean verdaderos siempre, la esencia es una y es real en casa persona. No piensen en el afuera cuando estén adentro, porque no hay nada bajo control, todo va sucediendo con el tiempo. Sean fieles a sus sueños, es por ahí"