En medio de la conmoción por el suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, uno de los hijos del chocolatero fallecido hizo un furioso descargo sobre la drástica decisión que tomó su tutor. "Mi papá lo recibirá con los brazos cerrados", escribió Felipe Fort en Instagram.

.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó el adolescente en historias en esa red social.

“Sí, brazos cerrados.. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", continuó en otra publicación.

Y cerró: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años. ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos".

Minutos después, Felipe borró las historias y publicó una serie de videos en los que puede verse al adolescente visiblemente afectado.

"Borré las historias porque...hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”, aseguró.

La última publicación que compartió Felipe es la respuesta que le envió un seguidor y su respuesta. "Y vos no tenés idea de lo que es la depresión", decía el mensaje. "Pero si tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo...", fue la respuesta del chico.

Apenas minutos después, Felipe borró todas las publicaciones y apagó su celular.

La declaración de Felipe Fort a la Policía tras el suicidio de Gustavo Martínez

Fuentes policiales indicaron que el hijo de Ricardo Fort contó a los investigadores que Martínez estaba deprimido hace días porque él y su hermana melliza Martita cumplirán en unos días la mayoría de edad.

.

El adolescente también dijo que su tutor comentaba querer arrojarse del balcón y que desconocía si estaba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.