Un lamentable caso de maltrato animal se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Un perrito fue rescatado por un maquinista, en la provincia de Chaco, cuando estaba a punto de ser arrollado por un tren. Al animal lo dejaron abandonado atado a las vías del tren y el conductor de la formación lo divisó antes de que se produjera una tragedia.

El hecho ocurrió este martes en horas de la mañana cerca de la estación Pozo del Indio, en la provincia de Chaco. Un maquinista realizaba un viaje, desde la localidad de Sáenz Peña hasta Chorotis, cuando se percató que había algo extraño sobre las vías del tren. Al acercarse a baja velocidad detectó que se trataba de un perro.

“A 300 metros se veía un bulto y fuimos bajando la velocidad, tocamos bocina y no salía, nos pareció raro. Vimos a un animal que estaba en las vías. Empezamos a frenar y notamos que el perro estaba desesperado, atado, haciendo fuerzas para salir”, relató el maquinista de 31 años.

En un vídeo, que se viralizó en las redes sociales, se logra ver que el animal estaba sujeto por una cadena a las vías y por eso no podía retirarse de ese sitio. Al ver la desesperación del perrito, el ayudante del conductor se bajó de la locomotora y lo desató. Aunque no logró quitarle la cadena porque el can estaba "muy nervioso" y salió corriendo.

Según comentó el maquinista, este tipo de casos son muy habituales. En esta, fue distinto porque pudieron filmarlo y luego se hizo viral. “Es normal que aten a los perros así en las vías, pasa que no los filmamos. Pero este caso se hizo viral porque subí el video a mi estado (de WhatsApp) y ahí empezaron todas las reacciones”, señaló el conductor del tren a un medio local.

El vídeo le llegó al activista Fernando Pieroni, quien compartió la filmación en sus redes sociales y solicitó información sobre los responsables de este aberrante suceso. Además, les pidió a las personas de las zona que si hallaban al perro lo retenga hasta que él pudiera ir personalmente a buscarlo. Esto porque el perrito corre peligro de que intenten matarlo de nuevo.

Por su parte, el can fue encontrado sano y salvo al can. Un amigo del conductor del tren se hizo cargo de llevarlo a su asa para que poder cuidarlo. En tanto, los maquinistas explicaron que en el lugar donde rescataron al perro siempre intentan recorrerlo a baja velocidad. “La gente usa la estación para guardar fardos, semillas, bolsas de asilos, pero no vive por ahí”, aseguró el hombre le salvó la vida al animal.

Por último, en las redes sociales, los vecinos de las localidades cercanas iniciaron una búsqueda para hallar al dueño del perro y denunciarlo ante las autoridades por maltrato animal.