Tras el alivio de casos de coronavirus en algunas naciones de Europa, algunas de ellas comenzaron con el lento camino de normalizar sus economías. Una de ellas es Países Bajos, que necesita trabajadores y desde Argentina existen varios sitios de empleo para luego acceder al visado correspondiente.

En la actualidad, Países Bajos ocupa el primer lugar en el ranking de equilibrio entre trabajo y vida personal, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, allí el índice de bienestar, ingresos, vivienda y educación está por encima del promedio del continente.

En esta nación (antes Holanda), existe un registro de empresas que toman inmigrantes y personal altamente calificado que proviene de otros países.

A través del sitio Netherlands Pat Jobs, es posible chequear todos los trabajos en idioma español que ofrecen las empresas de Países Bajos.

¿Qué profesiones se piden?

Los trabajos más populares en este segmento son representantes de ventas y servicio al cliente, debido a que se necesitan personas bilingües o con más idiomas.

Finalmente, los desarrolladores, programadores y perfiles orientados al área tecnológica son muy demandados en Países Bajos, debido a que el país busca convertirse en un hub tecnológico.

En el último tiempo, el Gobierno incentivó con beneficios a las empresas tecnológicas y a startups, y necesitan más que nunca captar nuevos talentos con experiencia en tecnología para trabajar. En este contexto, los perfiles IT pueden encontrar trabajo en la plataforma Relocate.

Las empresas del país europeo están en la búsqueda de desarrolladores front-end, desarrolladores con conocimientos en lenguaje Java, ingenieros, desarrolladores, ingenieros de software, y más.

Sueldos y puestos

Según un relevamiento realizado por Honeypot, la plataforma europea para desarrolladores, el salario promedio de un empleado de tecnología varía dependiendo de su especialidad.

Por ejemplo, un desarrollador front-end con un año de experiencia puede ganar alrededor de US$ 3.833 al mes. En pesos y teniendo en cuenta el valor del dólar blue del día ($180,50), serían unos $691.856,50 al mes.

A continuación, se puede ver la escala de sueldos anual que cobran los desarrolladores back-end, front-end, full-stack y que trabajan en el área de administración en Países Bajos:

Escala de sueldos en Países Bajos (Honeypot).

Países Bajos: requisitos para trabajar

En Países Bajos existen profesiones reguladas y para ejercerlas como argentinos, se necesitan cumplir determinados requisitos y deberá pedir una autorización extra.

Algunas de las profesiones reguladas son contadores, arquitectos, pilotos aéreos, farmacéuticos, médicos, abogados, bomberos, entre otros.

En el caso de no ser una profesión regulada, no se necesita solicitar una aprobación especial para desempeñarse en Países Bajos, según la Embajada. Por tanto, el empleador solo solicitará la legalización de un diploma universitario y documentos personales para realizar el trámite. No obstante, en todos los casos, los argentinos requieren un visado de larga distancia (conocido por sus siglas MVV).

Para solicitarlo, se debe pedir una cita en la Embajada de Países Bajos en Buenos Aires y los requisitos son tener un contrato por parte de un empleador o de una entidad educativa.