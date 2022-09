TikTok es una tierra fértil para aquellas personas que quieran dar a conocer datos curiosos de la vida cotidiana. Los usuarios, rápidamente, transforman cualquiera de estos videos en virales que llegan a todos lados.

Y así es el caso de Marito Laurens, el “carnicero enmascarado” que es tendencia en TikTok por develar los misterios que hay no solo con estos particulares personajes sino con todas las carnicerías.

En diálogo con Crónica HD, que visitó su carnicería en Ituzaingó, este joven habló de sus orígenes y su motivación para encarar su cuenta de TikTok @maritolaurens, la cual cuenta con más de 105.000 seguidores y un millón de likes.

“Yo le muestro a la gente las cosas en TikTok para que pueda comprar, para que sepa qué comprar, cuándo algo está feo, etc. Mi idea fundamental es enseñar mi oficio y gratuitamente”, explicó.

Y agregó: “Primero que curso de carnicero no hay. Segundo que los cursos de cualquier cosa, en general, son caros. A mí me tienen como influencer, pero esos quieren canjes. Y yo no quiero canje. Yo quiero enseñar. Fíjate que, en todas las carnicerías, hay carteles que buscan carniceros, y eso es porque no se enseña. Esto se hereda. Mi idea es enfocarme, enseñar, y mostrar la verdad”.

Al ser consultado, Marito afirmó que todos estos ‘trucos’ de los que tiene conocimiento son el resultado de “trabajar tantos años con carniceros antiguos”. “Es como los chicos, lo primero que aprenden es lo malo, como las malas palabras. Luego, uno va mejorando como carnicero y como persona”, aseguró.

Ahora, ¿tuvo algún problema con otros colegas? ¿O teme que haya algún reproche? “La realidad es que el poncho se lo pone quien sabe que está haciendo las cosas mal. El que hace las cosas bien, no se tiene que preocupar”, recalcó.

Marito Laurens, el carnicero enmascarado, y sus videos en TikTok

Dentro de sus grandes éxitos en su amplia lista de videos, uno de los más destacados es el de la carne picada, en donde muestra los “engaños” que realizan los carniceros a la hora de picar los diferentes cortes antes de picarlos.

También, por otro lado, relevó la "estafa" detrás de las patitas de pollo y compartió consejos al respecto. “Hay 800 millones de marcas que trabajan en la carnicería. Ahora, ¿cómo tenés que comprar esto? Yo te voy a explicar", es su propuesta.

Finalmente, a la hora de recorrer su perfil de TikTok, se pueden encontrar otras propuestas interesantes, como qué tipo de carne conviene comprar para la milanesa, qué mirar a la hora de comprar un asado, y varias respuestas a las preguntas de los usuarios.