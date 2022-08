Los "datos curiosos" suelen ser de gran interés para los usuarios de las redes sociales, por lo que nunca tardan en volverse virales. En este caso, un carnicero reveló algunos secretos que la gran mayoría desconocía, y rápidamente causó un gran revuelo.

A través de su cuenta de TikTok, el internauta conocido como "Marito Lauren" sacó a relucir algunos datos ocultos acerca de las famosas "patitas" de pollo, y dio ciertos consejos para los compradores seriales de este alimento.

"Escuchame una cosita, te voy a contar... Hay 800 millones de marcas que trabajan en la carnicería. Ahora, ¿cómo tenés que comprar esto? Yo te voy a explicar", comenzó diciendo Marito en su video viral.

Siguiendo con sus "tips" a la hora de comprar esta carne, el especialista en carnes lanzó: "Fijate el color, ¿si? Siempre", le aconsejó el tiktoker a los presentes en la casa.

Los "consejitos" del carnicero viral

El hombre continuó su video remarcando los errores comúnes que la gente suele cometer a la hora de comprar este alimento. "Otra cosa, el medallón. Cuando vos cortás un medallón, este tiene que estar entero, no todo roto y abierto".

Por supuesto, el envase de las "patitas" tampoco zafó del video, y el carnicero explicó exactamente cómo deben ser: "La caja tiene que ser un aislante, sino no puede estar esto en una caja. ¿Se entiende?", le preguntó a sus seguidores, y agregó luego: "Yo conozco muchas carnicerías que trabajan con estas marcas y son las peores. No las voy a nombrar, porque acá escuchan las paredes".

En ese sentido, Marito explicó que la patita de pollo no tiene que estar fría al momento de retirarla de la carnicería, ya que eso demuestra que el alimento no está congelado, por ende, podría hacernos mal.

Para finalizar su video de "concientización" a la hora de comprar este famoso alimento, el joven viral le pidió a los usuarios que se cuiden: "Gente, tengan ciudado, porque estas son porquerías, más que nada lo que es la elaboración. Presten atención cuando compran", cerró el titkoker, y varios internautas se mostraron sumamente agradecidos.

Las reacciones de los usuarios de TikTok

El video obtuvo más de 140.000 visualizaciones en pocos días, y, como era de esperarse, el carnicero viral recibió una infinidad de comentarios, entre los cuales, no faltaron los agradecimientos.

Varios comenzaron a hacerle preguntas al respecto.

Los "tips" de Marito llevaron a que los internautas comiencen a preguntarle cada vez más cosas al respecto, para poder despejarse sus dudas acerca de este producto. "Yo compro ártico, ¿esa es buena?", le preguntó una usuaria, y el carnicero no tuvo problema en responderle: "7 puntos".

Asimismo, otra usuaria se mostró interesada en despejar sus dudas acerca de los productos congelados que suele comprar: "Si las papas noisset, caritas, etc., están en una bolsa y no en una bandeja, ¿todo mal no?", fue su pregunta, y, nuevamente, el joven salió a responder: "Vienen en bolsa mientras no se descongelen", comentó.