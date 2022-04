A meses del caso de Arturo López, el playero agredido por un adolescente de 17 años, habló Javier, el padre del agresor. Este apuntó directamente contra la familia de la víctima. En concreto, acusó a las hijas de buscar plata y definió al López como un “viejo de cartón, que no se aguantaba ni un palmazo”.

Recordemos que el joven continúa prófugo de la justicia y, en cuanto a su paradero, se encuentra en un país vecino. “No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay”, aseguró su padre y agregó que no se presentó en su momento porque no existían las “garantías jurídicas”.

En adición, Javier aprovechó para criticar duramente a la familia del playero y en particular a sus hijas. “La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. En qué estoy imputado para que me nombren. Obviamente, les interesa la plata”, disparó.

Agostina, una de las hijas del playero agredido, aseguró que "no va a volver a ser el mismo Arturo López que antes. Es muy difícil vivir con la incertidumbre".

No contento con esto, aprovechó su declaración para apuntar directamente contra López, ya que “no era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón”.

Las hijas de Arturo López aseguraron que “no va a volver a ser el que fue”

En las últimas horas, también habló Agostina López, quien afirmó que “estoy agradecida a la vida porque sigue vivo y que lo tengo acá, pero no va a volver a ser el mismo Arturo López que antes. Es muy difícil vivir con la incertidumbre. Es doloroso. Nuestra vida cambió por completo desde que sucedió esto”.

A su vez, indicó que “continúa con la rehabilitación física y cognitiva”, la cual lleva adelante en el Hospital Fitz Roy de Palermo. Sin embargo, señaló que no se sabe a ciencia cierta “cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente”.

“Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del terrible golpe y las lesiones que tuvo. Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada. Hay un montón de cosas que todavía no puede hacer solo”, agregó Agostina.

Sin embargo, reconoció que su hijo se arrepiente de lo sucedido y que su familia intenta estar actualizada sobre el estado de salud del playero. “Mi hijo quisiera volver el tiempo atrás. Ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre. Yo hago que me digan a ver cómo está”, finalizó.